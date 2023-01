"To było dla mnie spełnieniem marzeń". Klich w nowym klubie zadzwonił do Gortata

Mateusz Klich odszedł z Leeds po 4,5 roku. Kibice "Pawii" na pewno go nie zapomną - był jednym z liderów ekipy, która po kilkunastu latach wróciła do Premier League. Jego znaczenie w drużynie zmalało po zmianie trenera, kiedy Jesse Marsch zastąpił Marcelo Bielsę. Klich grał coraz mniej, przez co nie pojechał na mundial w Katarze. Transfer to D.C. United to okazja do odbudowy formy przez Klicha.

Klich zabrał głos po transferze

D.C. United zaczęło już przygotowania do sezonu 2023, ale Klich na wspólne treningi z nowymi kolegami musi jeszcze poczekać. Nie ma jeszcze odpowiedniego zezwolenia, do rozwiązania są też sprawy z jego wizą. Trener Wayne Rooney podkreślał, że należy mu się odpoczynek, ale zdążył już nakreślić swój plan na Polaka.

- Powiedział mi o roli, jaką chciałby, abym spełniał w zespole: uporządkowaniu środka pola, byciu łącznikiem między obroną i atakiem oraz pomocy przy zdobywaniu goli czy kreowaniu asyst. Mam też, dzięki mojemu doświadczeniu, podnieść jakość i wpłynąć pozytywnie na wyniki. To, że Rooney tu jest, bardzo pomogło mi w podjęciu tej decyzji. To zaszczyt występować w drużynie kierowanej przez taką legendę - mówił Klich.

32-letni pomocnik nie przyjechał do Waszyngtonu, by w MLS odcinać kupony i myśleć o końcu kariery. - Kocham grać w piłkę i uwielbiam przebywać na murawie. Lubię ciężko pracować i dużo biegać. Wiadomo, że w ciągu ostatnich dwóch sezonów walczyłem o minuty na boisku, dlatego cieszę się, że jestem tutaj i nie mogę się doczekać gry. Zamierzam kontynuować moją karierę jak najdłużej się da - przyznał.

Przy podjęciu decyzji o przyjęciu oferty z MLS pomogli mu trener Marsch oraz dwaj amerykańscy koledzy z Leeds - Brendan Aaronson i Tyler Adams. - Oni wszyscy odnieśli tutaj sukces, co mnie zaciekawiło i uczyniło moją decyzję łatwiejszą do podjęcia - stwierdził.

Krótko po transferze Klich zadzwonił do Marcina Gortata. Były koszykarz był jedną z pierwszych osób, z którą rozmawiał. Gortat dobrze zna stolicę USA, bowiem w przeszłości grał w drużynie Washington Wizards. Obaj poszli na mecz z Chicago Bulls, który "Czarodzieje" wygrali 100:97.

- Opowiedział mi o pięknie tego miasta, które jest nieco bardziej europejskie niż inne wielkie aglomeracje. Mówił też o zimnej zimie i gorącym lecie. To zimno już tu odczułem, zobaczymy jak będzie w lecie. Nie mogę się też doczekać kiedy zabiorę moją dziewczynę i córeczkę do muzeów. Lubimy tam chodzić. Zabrał mnie na NBA na mecz Wizards. To była fantastyczna sprawa, bo jako dzieciak w Polsce oglądałem mnóstwo spotkań tej ligi. Oglądanie wielkich facetów grających w kosza było dla mnie spełnieniem marzeń - zdradził piłkarz.

Klich chce wrócić do reprezentacji Polski. Zabrakło go na MŚ w Katarze. Na konferencji wbił szpilkę Czesławowi Michniewiczowi.

- Oczywiście, że marzyłem, aby tam pojechać. Bardzo chciałem tam być, lecz trener miał inny pomysł w głowie i musiałem to uszanować. Ale nie mogę powiedzieć, że dobrze bawiłem się, oglądając grę Polaków, również dlatego, że nie był to nasz najlepszy występ - mówił.

Rooney chwali Klicha

Klich będzie miał w D.C. United status Designated Player, czyli dostanie gwiazdorski kontrakt. Zdaniem Rooneya w pełni na to zasługuje i ma wszystko, by być liderem ekipy z Waszyngtonu.

- Od dłuższego czasu przypatrywaliśmy się jego osobie i toczyliśmy rozmowy z Leeds. Kiedy już byliśmy po słowie, Mateusz musiał jeszcze rozegrać dwa mecze w Anglii i muszę przyznać, że trochę się martwiłem, aby nie złapał w nich kontuzji. Szczególnie gorąco mi się zrobiło, kiedy w starciu z Manchesterm City wykonał naprawdę ostry wślizg. Ale skończyło się dobrze i jest u nas w formie i gotowy do gry - powiedział trener.

- Mamy bardzo młodą grupę i przyda nam się ktoś z jego mentalnością. Widziałem nie tylko, jak gra w Leeds, ale jaki ma wpływ na drużynę. Rozmawiałem o nim z kilkoma osobami i każdy zapewniał mnie, że Mateusz ma odpowiedni charakter, aby to samo zrobić tutaj. Zresztą kiedy odbyłem z nim rozmowę widać było, że jest pewny siebie i wie, że ma być u nas liderem - dodał Rooney.

Mateusz Klich podpisał z D.C. United dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Start sezonu MLS zaplanowano na 25 lutego.