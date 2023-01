Gol Przemysława Frankowskiego. Ten strzał był nie do obrony [WIDEO]

Przemysław Frankowski w Nowy Rok pokonał Gianluigiego Donnarummę, walnie przyczyniając się do ważnej wygranej RC Lens z Paris Saint-Germain 3:1. Dzięki temu jego zespół jest wciąż najpoważniejszym konkurentem paryżan w walce o mistrzostwo Francji. Polak poszedł właśnie za ciosem, strzelając swojego drugiego gola w lidze.

Frankowski z golem w Ligue 1

Walczące o utrzymanie AJ Auxerre postawiło się Lens na jego terenie. Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis, a gospodarze ewidentnie się męczyli. Przełamanie nastąpiło w 59. minucie meczu.

Cała sytuacja zaczęła się od faulu Biramy Toure na Massadio Haidarze. Malijczyk został potrącony w polu karnym. Sędzia wskazał na 11. metr, ale dodatkowo skonsultował swoją decyzję z VAR-em. Ten podtrzymał decyzję głównego arbitra.

Do rzutu karnego podszedł właśnie Frankowski. Od początku było widać, że czuje się bardzo pewnie. Wystartował szybko do piłki, uderzył prawą nogą i zapakował piłkę do siatki po swojej lewej stronie. Bramkarz Auxerre wyczuł intencje Polaka, miał już piłkę na palcach, ale strzał był zbyt mocny, by go zatrzymać. Dzięki Frankowskiemu Lens objęło prowadzenie.

To drugie trafienie Polskiego skrzydłowego w tym sezonie i jednocześnie w tym miesiącu w barwach Lens. Ma też na koncie dwie asysty w Ligue 1.

Lens wygrało 1:0, Auxerre kończyło w dziesiątkę. Frankowski został zmieniony w doliczonym czasie gry.

Start sezonu mu nie wyszedł, przegrywał rywalizację z Belgiem Jimmym Cabotem, którego jesienią wykluczyła z gry do maja kontuzja kolana. Od końca października trudno wyobrazić sobie skład Lens bez Polaka. Ostatnie osiem meczów Frankowski grał od pierwszej do ostatniej minuty i za każdy występ otrzymywał dobre oceny.