Barcelona szuka sposobu na transfer bezgotówkowy. Uratowałaby ją zgoda zawodnika

Ostatnie lato było dla kibiców FC Barcelony bardzo interesujące. Obecni liderzy La Liga pozyskali wówczas kilku kluczowych piłkarzy, z Robertem Lewandowskim na czele. Niektóre transfery nie okazały się jednak udane, co wywołało bardzo szybką reakcję władz katalońskiego klubu.

Wymiana z Interem

Według informacji podawanych przez zagraniczne media, w najbliższym czasie z FC Barceloną pożegnać może się dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Memphis Depay, który stracił miejsce w wyjściowym składzie i stał się piłkarzem zupełnie niepotrzebnym. Chętnym na pozyskanie holenderskiego napastnika jest Atletico Madryt, lecz wciąż nie wiadomo, na jakich warunkach miałoby dojść do transferu.

Drugim z piłkarzy będących na wylocie z FC Barcelony jest środkowy pomocnik, Franck Kessie. W przypadku Iworyjczyka nie ma jednak mowy o wypożyczenie lub transferze definitywnym za duże pieniądze. Władze "Dumy Katalonii" stawiają obecnie na rozmowy z Interem Mediolan na temat potencjalnej wymiany graczy. W miejsce Kessiego, do Barcelony miałby przenieść się jeden z liderów klubu z San Siro, Marcelo Brozović.

Choć z punktu widzenia sportowego, oferta Barcy wydaje się jak najbardziej logiczna, problemem jest nie tylko kwestia dogadania się z drugą stroną, ale i porozumienie z samym Franckiem Kessim. Pomocnik nie chce bowiem zmieniać otoczenia i nie jest zainteresowany zmianą barw.

Radość Lewandowskiego

Ewentualne dołączenie Marcelo Brozovicia do FC Barcelony z pewnością byłoby dobrą informacją dla innych zawodników "Dumy Katalonii". Doświadczony Chorwat znany jest ze swojej bardzo skutecznej gry w środku pola, szczególnie jeśli chodzi o współpracę z linią defensywy i wyprowadzanie piłki do ataków. 30-letni zawodnik byłby więc świetnym uzupełnieniem dla młodych Pedriego i Gaviego oraz znakomitym zastępstwem dla zbliżającego się do końca kariery Sergio Busquetsa.

