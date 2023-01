Kolejny wielki transfer Al-Nassr? Gwiazda spotkała się z trenerem zespołu

Eden Hazard to zdecydowanie jedna z najjaśniejszych postaci światowego futbolu w ostatnich kilkunastu latach. Belg znakomicie prezentował się przede wszystkim w londyńskiej Chelsea, gdzie stał się żywą legendą. Jego transfer do Realu Madryt w 2019 roku nie przyniósł jednak oczekiwanych skutków dla "Królewskich", a gwiazda znakomitego skrzydłowego wyraźnie zbladła.

Transfer do Al-Nassr

Coraz więcej wskazuje na to, że po niecałych czterech latach spędzonych w stolicy Hiszpanii, 32-letni zawodnik zmieni barwy klubowe. Według informacji pojawiających się w zagranicznych mediach, takich jak "Mundo Deportivo" czy "Daily Mail", Florentino Perez nie ma zamiaru dłużej płacić wysokiej pensji zawodnikowi i szuka dla niego odpowiedniego kupca.

O tym, że na horyzoncie pojawiło się Al-Nassr, wiadome było od co najmniej kilku dni. Mało kto spodziewał się jednak, że sprawa potoczy się tak szybko. Eden Hazard w ostatnim czasie spotkał się z trenerem saudyjskiego klubu, Rudim Garcią, z którym w przeszłości pracował w Lille, gdzie jego talent zabłysnął po raz pierwszy.

Na ten moment nie wiadomo, jaką kwotę nowy klub Cristiano Ronaldo miałby zapłacić za ściągnięcie doświadczonego skrzydłowego. Według portalu "Transfermarkt" Hazard jest obecnie wart około 7,5 miliona euro, lecz zważając na jego formę, kwota ta może być znacznie niższa.

Plotki o Sergio Ramosie

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele plotek na temat różnych piłkarzy, których Al-Nassr chętnie ściągnęłoby do swojej drużyny. Wśród nich znalazło się nazwisko Sergio Ramosa, grającego w podstawowym składzie Paris Saint-Germain. Według "Daily Mail", potencjalny transfer Hiszpana do saudyjskiego klubu jest coraz bardziej prawdopodobny. W tym przypadku jednak jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach.

