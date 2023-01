Cyrk i żenada w polskim klubie. Piłkarz odszedł, a prezes go wyzywa. "Żałosny kopacz"

"Ze względu na prośbę zawodnika - Fabian Burzyński otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu" - taką informację przekazał w piątkowy wieczór trzecioligowy klub KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Według nieoficjalnych doniesień wszystko zaczęło się od... prośby zawodnika o podwyżkę.

Kompromitująca sytuacja w trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. "Jesteś nawet nieśmieszny, ale już żałosny kopacz"

Fabian Burzyński dołączył do zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego w lipcu 2022 roku, a jego umowa miała obowiązywać do końca czerwca 2023 roku. Według naszych nieoficjalnych informacji w kontrakcie 26-latka był zapis, że otrzyma podwyżkę w przypadku rozegraniu określonej liczby spotkań. Problem w tym, że pomocnik limitu nie wypełnił, ale i tak poszedł do prezesa z prośbą o podwyżkę. Piotr Chorab, który od czerwca zarządza trzecioligowcem, odmówił, a zawodnik wszczął awanturę i powiedział, że odchodzi z zespołu.

Po pojawieniu się na stronie oraz mediach społecznościowych klubu oficjalnego komunikatu na temat odejścia Burzyńskiego, konflikt piłkarza z prezesem przeniósł się do sieci. Piłkarz skomentował wpis na klubowym Facebooku następującymi słowami: "Raczej na własne życzenie Pana Prezesa", co odnosiło się najpewniej do pierwszego zdania komunikatu o prośbie zawodnika.

Kłótnia na Facebooku KSZO Ostrowiec Świętkorzyski - post usunięty Screen z Facebooka

Piotr Chorab nie pozostał dłużny 26-letniemu pomocnikowi i w mocnych słowach odpowiedział mu na zaczepkę. "Miałeś umowę ważną do 30.06.2023 roku i warunki zaakceptowałeś na okres trwania całej umowy, więc to tylko Twoja decyzja. Proponuję trochę więcej pokory, bo na razie prezentujesz średni poziom trzecioligowy, a zachowujesz się i masz mniemanie jak zawodnik ekstraklasy. Przestań robić z siebie ofiarę losu, bo jesteś nawet nieśmieszny, ale już żałosny kopacz. Powodzenia w dalszej przygodzie". Wpis i komentarze piłkarza oraz prezesa zostały usunięte.

W sieci jednak nic nie ginie. Prezesowi oberwało się od internautów i kibiców, którzy sugerują działaczowi brak klasy. "Jeśli prezes prowadzi słowne utarczki z zawodnikiem na oficjalnym profilu klubu, to świadczy o jego braku klasy. Od takich rzeczy są prywatne rozmowy" - skomentował sytuację profil Podkarpacka Piłka Nożna.

"Czytałem cała tę wymianę zdań, obydwaj panowie się co najmniej zagalopowali. Nie bronie prezesa w ogóle, bo Facebook to nie miejsce na takie rozmowy", "Prawie jak w Lechii", "Moje kochane KSZO nie zawodzi" - skomentowali inni internauci. Choć oficjalnie nie wiadomo, co było przyczyną tak ostrej wymiany zdań, to trzeba przyznać, że nie powinna ona mieć miejsca w sieci.

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli IV grupy III ligi. W 17 meczach gracze trenera Rafała Wójcika zgromadzili 27 punktów.