Piłkarze nawet nie pisnęli do Marciniaka w finale MŚ. "Fernandez, sprawdź czy mam cojones"

- Powiedziałem do nich: "Panowie, jeżeli jeszcze raz ktoś po decyzji przybiegnie do mnie, to jest karton". I widzieli, że nie żartuję. W drugiej połowie nie podszedł do mnie nikt - powiedział Szymon Marciniak, wspominając finał mistrzostw świata w "Hejt Parku" w "Kanale Sportowym".

