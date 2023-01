Shakira kontra Pique. Runda druga. Wziął i jej odpowiedział

Ostatnie miesiące były burzliwe dla Gerarda Pique. Do zmian doszło nie tylko w jego życiu zawodowym, ale i prywatnym. W czerwcu 2022 roku gruchnęła wiadomość, że piłkarz rozstawał się ze swoją partnerką Shakirą. Mimo upływu czasu Kolumbijka nadal chowa urazę do Hiszpana, o czym świadczy jej nowa piosenka. Artystka zaśpiewała kilka gorzkich słów w kierunku 35-latka oraz jego nowej partnerki. Siebie porównała m.in. do Rolexa i Ferrari, a studentkę, z którą bywa widziany jej eks do Casio oraz Renault Twingo, a więc tanich marek zegarków i samochodów. Pique nie pozostał obojętny na słowa Shakiry i odpowiedział jej w zaskakujący sposób.

Pique odpowiada Shakirze. Rozdał zegarki marki Casio prezesom klubów i upokorzył byłą partnerkę

Hiszpan rozpoczął nowy projekt biznesowy. W styczniu 2023 roku wystartowała stworzona przez niego Kings League, czyli nowe rozgrywki piłkarskie, o których więcej pisaliśmy >>> TUTAJ. Pique postanowił wykorzystać nową inicjatywę i przy okazji upokorzył byłą partnerkę. W jaki sposób?

W piątek 13 stycznia były piłkarz ogłosił, że sponsorem oficjalnym rozgrywek została firma Casio. Ta sama marka, z której dzień wcześniej kpiła Shakira. Na tym jednak nie koniec, a Pique poszedł o krok dalej. Okazuje się, że Hiszpan zdobył się na "wyjątkowy" gest i rozdał tanie zegarki prezesom klubów, które biorą udział w Kings League. O prezentach poinformował podczas rozmowy na Twitchu. Ta wiadomość rozśmieszyła słuchaczy, w tym Sergio Aguero. Ktoś zaczął nawet śpiewać piosenkę Shakiry.

Tym samym Pique bezpośrednio odpowiedział na słowa Kolumbijki, która żali się w utworze: - Od miłości do nienawiści jest krok. Nie wracaj tutaj, posłuchaj mnie. Zero urazy, kochanie, życzę ci dobrze z moim rzekomym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się z tobą stało. Ty jesteście tak dziwni, że nawet was nie rozróżniam. Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolexa na Casio.

Rozstanie Shakiry z Pique odbiło się głośnym echem na całym świecie. Para doczekała się dwójki synów - Milana (dziewięć lat) i Sashy (siedem lat). Kolumbijka wypowiedziała się szerzej na temat rozstania w rozmowie z Elle. Zdradziła, że poświęciła swoją karierę dla Pique oraz dzieci. - Myślę, że szczegóły rozstania są obecnie zbyt prywatne, by je wyjawiać. Mogę tylko powiedzieć, że włożyłam w ten związek wszystko, co miałam. Przed tym, jak moje dzieci poszły do szkoły, dużo podróżowałam i koncertowałam. Byłam w wielu krajach na całym świecie. Kiedy zaczęły szkołę, moje życie musiało się zmienić - wyznała Shakira.

Od początku bieżącego sezonu Gerard Pique nie otrzymywał wielu szans na grę w FC Barcelonie. W związku z tym podjął decyzję o zakończeniu kariery. Ostatni występ zaliczył w meczu z Almerią 5 listopada 2022 (2:0). Później zasiadł jeszcze na ławce rezerwowych w spotkaniu z Osasuną (2:1), po którym został ukarany czteromeczową dyskwalifikacją za kwestionowanie decyzji sędziego Jesusa Gila Manzano.