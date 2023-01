Ojciec Messiego przyłapany w siedzibie zagranicznego klubu. Transfer coraz bliżej?

12 stycznia hiszpańskie "Mundo Deportivo" poinformowało, że saudyjski klub Al-Hilal pragnie ściągnąć do swojej drużyny Leo Messiego. Rywale Al-Nassr ponoć zaproponowali złotemu medaliście katarskiego mundialu aż 300 mln euro za sezon, czyli aż o 100 mln więcej, niż w barwach nowego zespołu zarabia Cristiano Ronaldo.

Przyszłość Messiego wciąż stoi pod znakiem zapytania

Obecny kontrakt Lionela Messiego z Paris-Saint Germain jest ważny do 30 czerwca obecnego roku. Kapitan reprezentacji Argentyny nie podjął jeszcze decyzji odnośnie swojej przyszłości, dlatego nadal nie wiadomo, w jakim zespole w sezonie 2023/24 wystąpi 35-latek.

Dziennikarze portalu "newarab.com" ustalili, że ojciec i agent siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki - Jorge Messi, zagościł w siedzibie Al-Hilal. Oznacza to, że plotki o potencjalnych przenosinach Argentyńczyka do Arabii Saudyjskiej, mogą okazać się prawdziwe.

Na mocy aktualnej umowy z mistrzami Francji Lionel Messi zarabia około 30 mln euro za sezon, jednak gdyby były piłkarz Barcelony zdecydował się na przedłużenie kontraktu, to kwota z pewnością stałaby się większa. Saudyjczycy oferują 172-krotnemu reprezentantowi Argentyny praktycznie dziesięć razy większą sumę, co być może skusi zawodnika do zmiany zespołu.

"Arabia Saudyjska jest zdeterminowana. Chce Messiego w swojej lidze. Oferta przyjdzie. Piłka znajdzie się wtedy po stronie Argentyńczyka" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

W obecnym sezonie klubowym Leo Messi w barwach PSG rozegrał 20 spotkań, w których strzelił 13 bramek i zaliczył 14 asyst. Pierwszym meczem po powrocie z Kataru, w którym wystąpił 35-latek, było starcie z Angers. Messi spędził na murawie pełne 90 min. W 72. min. Argentyńczyk ustalił wynik spotkania, strzelając gola na 2:0.