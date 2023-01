Rooney miażdży przemową. Również do Polaka. "Nie ma szans, żeby znowu ku... tak skończyć"

Wayne Rooney to legenda angielskiej piłki. W kadrze rozegrał aż 120 meczów, a z Manchesterem United pięć razy wygrał Premier League i raz zdobył Ligę Mistrzów. Grał też w Evertonie i DC United, gdzie zakończył karierę. Następnie zajął się trenerką. Fachu zajął się uczyć w Derby County, ale od kilku miesięcy prowadzi DC United, które zakończyło 2022 rok na 14. miejscu, czyli ostatnim, Konferencji Wschodniej MLS.

Nowy sezon rusza pod koniec lutego, gdy DC United zmierzy się z FC Toronto. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać wyjątkową przemowę Rooneya, która ma zmotywować zespół przed nowymi rozgrywkami.

- Ci, którzy byli sezon temu, już to wiedzą, bo ciągle to powtarzam. Każdego dnia musimy mieć odpowiednią mentalność, pier...ą mentalność. Każdego dnia musi być odpowiednie nastawienie. Bez tego nawet nie ruszajcie się z domu - zaczął Anglik.

- To trudna, wymagająca liga, gdzie jest kilka bardzo dobrych drużyn. Żeby w niej odnieść sukces, musimy mieć odpowiednie nastawienie. Byłem w Dubaju na wakacjach, gdzie ludzie mnie zaczepiali, pytali o Stany Zjednoczone i mówili, że "w USA futbol jest inny". Nie, ku..., nie jest inny. Futbol to futbol. Musimy być zjednoczoną grupą, bo jesteśmy ku... dobrą drużyną. Musimy ciężko pracować, bo nie ma szans, żeby znowu ku... skończyć na dnie tej pi... ligi. Pamiętajcie, że gracie dla jednego z najbardziej utytułowanych klubów ligi - przekonywał Rooney.

I faktycznie miał rację, bo DC United to jeden z klubów założycieli MLS. Dotychczas 13-krotnie zdobywał tytuł mistrzowski. Czterokrotnie zdobyli sięgnął po Puchar MLS (1996, 1997, 1999 i 2004), Tarczę Kibica (1997, 1999, 2006 i 2007) i trzykrotnie Otwarty Puchar USA (1996, 2008 i 2013).

Rooney trenerem Klicha

Słowa Rooneya były skierowane również do Mateusza Klicha. W grudniu reprezentant Polski rozegrał ostatni mecz w barwach Leeds United, po którym pożegnał się z kibicami ze łzami w oczach. Pomocnik zdecydował się przenieść do DC United, gdzie podpisał kontrakt do 31 grudnia 2024 roku.