FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Pierwszy półfinał Superpucharu Hiszpanii dostarczył sporo emocji. Real Madryt zmierzył się w środę 11 stycznia z Valencią. Po 90. minutach gry na tablicy wyników widniał remis 1:1. Również dogrywka nie rozstrzygnęła losów zwycięstwa i kwestię awansu rozstrzygnęły rzuty karne. W konkursie "jedenastek" lepsi okazali się mistrzowie kraju, którzy tym samym zachowali szanse na pierwsze trofeum w sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Polaków pokazał, dlaczego Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany

FC Barcelona drugim finalistą Superpucharu Hiszpanii. Drugie El Clasico z Lewandowskiego

O drugie miejsce w finale walczyły FC Barcelona i Betis. Wynik spotkania w 40. minucie otworzył Robert Lewandowski, a w 77. minucie gola na wyrównanie strzelił Nabil Fekir. Po niespełna czterech minutach mogło być 2:1 dla Katalończyków, jednak druga bramka Lewandowskiego nie została uznana. Do końca regulaminowego czasu gry żadna z drużyn nie zdobyła już żadnej bramki, co oznaczało przedłużenie meczu o kolejne 30 minut.

W 93. minucie Barcelona wróciła na prowadzenie za sprawą gola Ansu Fatiego. Osiem minut później Marca-Andre ter Stegena zdołał jednak pokonać Loren Moron i sytuacja wróciła do punktu wyjścia. Po 120. minutach walki nadal utrzymywał się remis, co oznaczało, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą rzuty karne. Piłkarze Dumy Katalonii zachowali zimną krew i wykorzystali cztery "jedenastki" przy dwóch błędach rywali i to oni zameldowali się w finale.

Trzy kluby interesują się "nowym Lewandowskim". Fabrizio Romano ujawnia

Tym samym w walce o Superpuchar Hiszpanii kibice będą świadkami kolejnego meczu pomiędzy Realem a Barceloną. El Clasico zawsze dostarczają wiele emocji i są najbardziej wyczekiwanymi spotkaniami w hiszpańskiej lidze. Jak do tej pory rozegrano 250 takich starć. Oba zespoły po raz ostatni mierzyły się ze sobą 16 października ubiegłego roku w ramach 9. kolejki La Ligi. Wtedy ze zwycięstwa 3:1 cieszyli się piłkarze z Madrytu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Będzie to również kolejne starcie Roberta Lewandowskiego z Karimem Benzemą. Poprzednio lepszy okazał się Francuz, który strzelił jedną bramkę przy jednej asyście kapitana reprezentacji Polski. Napastnicy mogli spotkać się również podczas meczu 1/8 mundialu w Katarze, jednak kontuzja wykluczyła Benzemę z walki o obronę mistrzowskiego tytułu.

Brutalne słowa o Ekstraklasie. "To pokazuje różnicę i to, że mam rację"

Real Madryt - FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

O tegoroczny Superpuchar Hiszpanii zmierzą się Real Madryt i FC Barcelona. Finał rozgrywek odbędzie się w niedzielę 15 stycznia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eleven Sports 1. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.