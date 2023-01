Brutalne słowa o Ekstraklasie. "To pokazuje różnicę i to, że mam rację"

Damian Michalski to jeden z wyróżniających się w Polsce zawodników, którzy w ostatnim czasie postanowili wyjechać z kraju i spróbować futbolu w innym miejscu. W sierpniu 2022 roku 24-letni piłkarz przeniósł się do niemieckiego spadkowicza z Bundesligi, Greuther Furth, w którym od razu stał się podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki.

Ekstraklasa jest słaba

W ostatnich dniach wychowanek GKS-u Bełchatów udzielił wywiadu portalowi Weszło, w którym nie pozostawia na Ekstraklasie suchej nitki. Według niego, drugi poziom rozgrywkowy w Niemczech jest wyraźnie lepszy od najwyższego w Polsce. Co więcej, także niemieccy trzecioligowcy nie mają problemu z najlepszymi polskimi drużynami, co według piłkarza nie jest przypadkiem.

- Od pierwszego dnia zauważyłem, że jest znacząca różnica jakości. Po kilku meczach mogę to potwierdzić. Zdecydowanie 2. Bundesliga jest ligą lepszą niż Ekstraklasa. Szybkość gry i intensywność znajdują się na wyższym poziomie. Zawodnicy ofensywni wchodzą bardzo często w dryblingi i akcje jeden na jednego, czyli to, czego w Polsce brakuje. Piłkarze starają się zrobić przewagę niemal w każdym miejscu na boisku. Nie jestem się odosobniony w tej opinii. Ciężko porównać mecze sparingowe do tych ligowych, ale w tygodniu Cracovia przegrała 0:6 z Hansą Rostock, a Miedź Legnica 0:5 z trzecioligowym Dynamem Drezno. To pokazuje różnicę i to, że mam rację - powiedział Michalski w wywiadzie dla Weszło.

Nie pierwszy, nie ostatni

W niedalekiej przeszłości, w bardzo podobnych słowach na temat polskich rozgrywek ligowych wypowiedział się Robert Gumny. Według obrońcy Augsburga młodzi polscy piłkarze powinni jak najszybciej opuścić kraj, by rozwijać się w zdecydowanie lepszych warunkach. Michalski nie podziela tego zdania w stu procentach, lecz myśli dość podobnie.

- Nie wiem, czy jak najszybciej, ale żeby doświadczyć organizacji w klubie na najwyższym poziomie, odpowiedniego podejścia do zawodników, jakości na treningach trzeba wyjechać za granicę, dlatego w pewnym stopniu podzielam opinię Roberta - dodał Michalski.

Obecnie polskie rozgrywki ligowe znajdują się na 28. miejscu w rankingu krajowym UEFA, co jest gorszym wynikiem od m.in. ligi bułgarskiej, rumuńskiej czy cypryjskiej. Z tego też względu, nasze najlepsze kluby muszą od początku eliminacji walczyć o miejsce w europejskich pucharach.