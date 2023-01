Beckham pojawił się na debiucie syna. Fani zmusili go do ucieczki przez płot

Kilka dni temu grające w Premier League Brentford poinformowało, że Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, dołączył do drużyny rezerw. - To bardzo ekscytujące miejsce z wieloma utalentowanymi piłkarzami, które pozwoli mi stawać się coraz lepszym - powiedział 20-latek.

David Beckham oglądał z trybun debiut syna. Później uciekał przed kibicami, skacząc przez płot

W miniony wtorek Romeo zadebiutował w nowym zespole, miało to miejsce w spotkaniu trzeciej rundy London Senior Cup przeciwko Erith & Belvedere (dziewiąta liga). Na trybunach pojawił się jego ojciec, który siedział w czapce i kapturze. Powodem był nie tylko padający deszcz, ale i chęć ukrycia się przed kibicami.

Z czasem fani zorientowali się, że były reprezentant Anglii jest na trybunach, przez co zaczęli podchodzić do niego z prośbą o zdjęcie czy uścisk dłoni. Początkowo Beckham spełniał ich prośby, lecz po zakończeniu meczu czmychnął ze stadionu. Zrobił to w bardzo nietypowy sposób, bo przeskakując przez płot, za którym były zarośla. Później musiał jeszcze przebiec przez zabłocone boisko.

Popularność Beckhama zdaje się nie słabnąć, mimo że przy okazji mistrzostw świata w Katarze pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod jego adresem. To dlatego, że zdecydował się być ambasadorem kontrowersyjnej imprezy, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 150 mln dolarów. Początkowo wielkie rozczarowanie tą decyzją wyrażali Anglicy, później dołączyli do nich Katarczycy. Jak się okazało, były piłkarz kompletnie nie sprawdził się w tej roli.

Mecz rezerw Brentford z Erith & Belvedere zakończył się wynikiem 3:2. Romeo Beckham wszedł na boisko w 55. minucie i grał do końcowego gwizdka.