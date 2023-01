Polak nominowany do nagrody Puskasa. Jego gol wprawia w osłupienie [WIDEO]

W październiku 2009 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) postanowiła wprowadzić nową nagrodę dla piłkarzy. Konkretniej, za najładniejszą bramkę zdobytą w danym roku kalendarzowym. Pierwszym zwycięzcą FIFA Puskas Award był Cristiano Ronaldo. O wygranej do 2018 roku decydowali wyłącznie kibice, jednak po kontrowersjach związanych ze zwycięstwem Mohameda Salaha, triumfatora wybierają eksperci. Po 13 latach trwania plebiscytu, po raz pierwszy szansę na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma Polak.

Marcin Oleksy nominowany do nagrody Puskasa. Oszałamiający gol zawodnika Amp Futbolu doceniony

W niedzielę, 6 listopada odbywał się jeden z ostatnich meczów VI sezonu PZU Amp Futbol Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Stalą Rzeszów. Spotkanie zakończyło się rezultatem 4:0 dla Poznaniaków, jednak jedno z trafień sprawiło, że kibice zapomnieli na moment, jaki w ogóle jest wynik. Marcin Oleksy znakomitym strzałem z nożyc posłał piłkę w okienko bramki Stali.

Polak z nominacją do nagrody FIFA Football Awards. Niemożliwe nie istnieje - napisano na profilu reprezentacji Polski Amp Futbolu.

Reakcją na nominację FIFA zdążył się już podzielić sam zainteresowany. - Ciężko mi uwierzyć w nominację do tej nagrody. To jest niesamowite, ale jeszcze do mnie nie dociera. Mam nadzieję, że ta informacja pomoże w promocji i rozwoju Amp Futbolu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rozpiera mnie duma z tego wyjątkowego wyróżnienia. Chciałbym podziękować mojej drużynie i całemu środowisku piłkarskiemu. Mam nadzieję, że ta informacja pomoże w promocji i rozwoju Amp Futbolu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zapraszam kibiców do głosowania, o ile oczywiście spodoba im się mój gol. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybym mógł osobiście reprezentować Amp Futbol na gali FIFA - powiedział Oleksy.

Polak znalazł się w zacnym gronie, ponieważ wspólnie z nim kandydatami do najładniejszego gola w 2022 roku są: Dimitri Payet, Richarlison, Alessia Russo, Salma Paralluelo, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Theo Hernandez, Alou Kuol, Amandine Henry oraz Mario Balotelli. Ogłoszenie zdobywcy nagrody FIFA Puskas Award 2022 odbędzie się 27 lutego w Zurychu. W ubiegłym roku najładniejszym golem został wybrany strzał krzyżakiem Erika Lameli w meczu Tottenhamu z Arsenalem Londyn (1:0), o czym więcej -->TUTAJ.