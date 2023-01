Trener PSG stawia Messiego ponad Mbappe. "Najlepszy gracz"

Po mistrzostwach świata w Katarze wciąż nie mija zachwyt nad Lionelem Messim. 35-latek w środę znów pokazał się z bardzo dobrej strony, co w pomeczowej rozmowie z "Prime Video Sport" starał się podkreślić trener PSG. Francuz jednoznacznie wskazał, kto według niego jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. Nie uciekł w dyplomację, pomimo że w jego zespole gra chociażby Kylian Mbappe, który walczy o to, by nie mieć sobie równych.

- Dzisiaj ponownie zobaczyliśmy najlepszego gracza na świecie. To jasne, że kiedy jest z nami na boisku, wiele się zmienia. Jest szczęśliwy po zdobyciu jedynego tytułu, którego mu brakowało - powiedział o Messim Galtier.

Trener PSG podziękował także fanom za wsparcie, a także podkreślił, jak ważny jest dla niego kapitan reprezentacji Argentyny. Dla 35-latka był to pierwszy mecz po powrocie z mistrzostw świata, a i tak był w stanie rozegrać całe spotkanie.

- Dziękuję fanom i gratuluję im takiego przyjęcia. Zaufaj mi, to rozgrzewa twoje serce. Leo wyzdrowiał, przez jakiś czas miał z nami sporo sesji treningowych, jest spokojny, bardzo sprawny fizycznie. Drużyna bez lub z Leo wydaje się inna. Leo lubi zdobywać bramki, a ten typ piłkarza musi zdobywać bramki. Rozmawiałem z nim w przerwie i w trakcie meczu, aby dowiedzieć się, jak czuje się fizycznie. To było miłe uczucie. Dla grupy ważne było znalezienie Leo, a dla niego ważne było również znalezienie zespołu. Fakt, że był w stanie rozegrać cały mecz, jest jeszcze lepszy - dodał szkoleniowiec ekipy z "Parku Książąt".

Lionel Messi w środowym starciu z Angers zdobył bramkę na 2:0 po podaniu Nordi'ego Mukiele. Licząc wszystkie rozgrywki była to 13. bramka Argentyńczyka w tym sezonie. 35-latek ma także na swoim koncie aż 14 asyst.

