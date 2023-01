Bielik może odetchnąć z ulgą. Nie zakończy sezonu w trzeciej lidze

Ostatniego lata Krystian Bielik przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z występującego w League One (trzecia liga w Anglii) Derby County do grającego w Championship (druga liga) Birmingham City. W nowym zespole szybko stał się bardzo ważną postacią. - To najlepszy pomocnik w całej lidze - komplementował go klubowy trener John Eustace.

Derby County nie skróci wypożyczenia Krystiana Bielika. Do końca sezonu pozostanie w Birmingham City

Mimo że reprezentant Polski dobrze spisuje się w nowym klubie, to po rundzie jesiennej mógł wrócić do macierzystego klubu. W umowie zamieszczono bowiem klauzulę, która pozwalała na sprowadzenie go w styczniowym oknie transferowym.

Teraz Derby zapowiedziało, że nie skorzysta z tej możliwości, dzięki czemu Bielik do końca sezon pozostanie graczem Birmingham. Póki co nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego sytuacja po zakończeniu sezonu. Zespół z Championship poważnie rozważa transfer definitywny, ale nie wiadomo, jaka będzie decyzja Derby. Ze względu na niedawne problemy finansowe nie może ono płacić za transfery i wypożyczenia piłkarzy, więc w przypadku definitywnego odejścia nikt w miejsce Bielika nie mógłby dołączyć do zespołu.

Do niedawna poza Bielikiem w Birmingham City grał również Przemysław Płacheta, który także był wypożyczony, tyle że z Norwich City. W tym wypadku macierzysty klub podjął inną decyzję i w styczniu skrócił wypożyczenie 24-letniego skrzydłowego.

W obecnym sezonie Krystian Bielik rozegrał 18 meczów dla Birmingham City, nie strzelił w nich gola, ale zaliczył jedną asystę.