Cztery potęgi biją się o Kiwiora. W klubie wiedzą, że nie zatrzymają Polaka

Jesienią mówiło się o zainteresowaniu Jakubem Kiwiorem ze strony najmocniejszych klubów Italii, ale też liczących się ekip w Hiszpanii (Villarreal, FC Barcelona). Polak był obserwowany także przez kluby z Anglii. Wygląda na to, że zaczyna się klarować lista głównych chętnych na kupno polskiego obrońcy i jest ona naprawdę imponująca.

Potęgi walczą o Kiwiora

Kiwior jest pewnym punktem Spezii w tym sezonie. Zagrał już 19 meczów w jej barwach we wszystkich rozgrywkach (Serie A i Coppa Italia). W prawie wszystkich spotkaniach grał od pierwszej do ostatniej minuty. Do tego wyrósł na podstawowego obrońcę reprezentacji Polski. Regularna gra na dobrym poziomie sprawiła, że jest sporo chętnych na kupno 22-latka.

Według włoskiego dziennika "TuttoSport" bardzo zainteresowane transferem Kiwiora są dziś cztery kluby, w tym trzy z Włoch. Gazeta podaje na tej liście potentatów - Juventus i AC Milan. Dochodzi do tego lider Serie A, czyli Napoli. Wśród zainteresowanych wymienia się też niemiecki RB Lipsk, który chętnie stawia na młodych, zdolnych piłkarzy.

Włosi wskazują, że istnieje możliwość transferu zimą, co umożliwiłoby pokazanie się Kiwiorowi w Lidze Mistrzów.

Spezia już liczy się z tym, że sprzeda Polaka. Stawia jednak konkretne warunki. Rozpatrzy oferty kupna wynoszące przynajmniej kilkanaście milionów euro. Najbardziej zdeterminowane mają być Juventus, Milan i Napoli.

"Duże zainteresowanie 22-latkiem ze Spezii. Jakub Kiwior w miniony weekend był obserwowany przez wysłanników Juventusu, ale na jego tropie są też Milan, Napoli i RB Lipsk. Spezia nie przyjmie ofert mniejszych niż 12-15 milionów euro" - czytamy.

U Kiwiora ceni się możliwość gry zarówno z lewej, jak i prawej strony obrony. Do tego dochodzi dobra gra lewą nogą, co u defensorów jest rzadkością. Polak potrafi zagrać dokładną długą piłkę. Świetnie czyta grę, jest bardzo pewny przy odbiorze piłki i blokowaniu zagrań.

Jakub Kiwior ma ważny kontrakt ze Spezią do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 8 mln euro.

W ligowej tabeli Spezia zajmuje 17. miejsce po 17 kolejkach z dorobkiem 15 punktów.