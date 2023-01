Rosja definitywnie traci wielkiego sponsora. Koniec po 15 latach

Rosja szuka nowego sponsora technicznego, a więc firmy, która będzie dostarczać sprzęt dla jej narodowej reprezentacji - podało footyheadlines.com. Oznacza to, że reprezentanci tego kraju nie będą już występować w koszulkach Adidasa. Najprawdopodobniej Rosjanie nie będą mieli wielkiego wyboru. Mogą liczyć na którąś z rodzimych marek lub ewentualnie poszukać czegoś w państwach sympatyzujących z rządami Władimira Putina.

Koniec współpracy. Rosja nie będzie grać w strojach Adidasa

Firma Adidas po agresji Rosji na Ukrainę postanowiła zawiesić dotychczasową umowę sponsorską. Niemiecka marka współpracowała z Rosjanami od 2008 r., a blisko dwa lata temu przedłużyła długoletni kontrakt do 2026 r. Kierownictwo Adidasa podjęło decyzję w marcu. Od tamtej pory Rosjanie rozegrali jeszcze trzy mecze.

Piłkarze Walerego Karpina byli zawieszeni we wszystkich rozgrywkach FIFA i UEFA. Wobec tego we wrześniu zmierzyli się jedynie towarzysko z Kirgistanem, a w listopadzie z Tadżykistanem i Uzbekistanem. Mimo zawieszenia umowy dalej korzystali ze sprzętu Adidasa. W kolejnych spotkaniach ma się to jednak zmienić.

Kiedy będzie pojawi się nowy sponsor Rosjan? "Teraz negocjujemy"

Zapowiedział to nawet szef tamtejszej federacji piłkarskiej Aleksandr Diukow. - Możemy śmiało powiedzieć, że w 2023 roku nie będziemy mieli strojów Adidasa – oświadczył prezes RFS. - Kiedy pojawi się nowy partner? W pierwszym kwartale. Teraz negocjujemy – będzie nowy sponsor techniczny - potwierdził.

Nowego sponsora technicznego należy spodziewać się na przełomie marca i kwietnia. Do tego czasu Rosjanie i tak nie rozegrają żadnego oficjalnego meczu. Zostali bowiem wyrzuceni z eliminacji do Euro 2024, które startują po koniec marca. Szybkich przenosin do federacji azjatyckiej również nie należy się spodziewać.