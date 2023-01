Ronaldo sprzedał swoją Złotą Piłkę. Znamy nabywcę i kwotę transakcji

O tym, że Cristiano Ronaldo ma wielkie serce, przekonaliśmy się niejeden raz. W 2016 roku Portugalczyk przekazał znaczną kwotę pieniędzy na pomoc dzieciom dotkniętym wojną w Syrii. Z kolei w 2020 roku przeznaczył ponad milion funtów na walkę z koronawirusem. Teraz zdobył się na kolejny, wielki gest. Tym razem oddał na aukcję jedną ze swoich Złotych Piłek.

Ronaldo zdobył się na wyjątkowy gest. Sprzedał Złotą Piłkę. Wszystko dla potrzebujących dzieci

Ronaldo ma w dorobku aż pięć statuetek. Pierwszą zdobył w 2008 roku - wówczas grał w barwach Manchesteru United. Jednak największe sukcesy święcił z Realem Madryt - triumfował w plebiscycie "France Football" w latach 2013, 2014, 2016 i 2017. Portugalczyk nie ma zamiaru jednak kolekcjonować nagród i jedną z nich wystawił na aukcję.

Mowa o Złotej Piłce z 2013 roku. Wówczas w zestawieniu Portugalczyk wyprzedził Leo Messiego i Francka Ribery'ego, dla którego był to prawdziwy cios. - Poczułem się, jakby Ronaldo ukradł mi zwycięstwo. To było niesprawiedliwe - mówił wówczas Francuz, który wygrał z Bayernem Monachium wszystko, co do zdobycia było możliwe (mistrzostwo i puchar Niemiec, triumf w Lidze Mistrzów oraz w Superpucharze UEFA i Klubowych Mistrzostwach Świata), a i tak nie triumfował w plebiscycie "France Football".

Jak donosi "Daily Mail", Ronaldo wystawił statuetkę na licytację za pośrednictwem fundacji charytatywnej "Make A Wish". Miało to miejsce w 2017 roku. Jednak dopiero teraz ujawniono zwycięzcę - to Idan Ofer. Na zakup Złotej Piłki przeznaczył ponad 530 tysięcy funtów. Całość tej kwoty wpłynie na konto organizacji charytatywnej, która pomaga dzieciom wymagającym specjalistycznego leczenia.

Ofer to jeden z najbogatszych Izraelczyków. Jego majątek szacuje się na 9,1 mld funtów. Fortuny dorobił się na górnictwie, transporcie morskim i energii, a w ostatnim czasie zainwestował w sport. Sześć lat temu został udziałowcem, m.in. Atletico Madryt.

Okazuje się, że Złota Piłka Ronaldo nie była jedyną cenną rzeczą do wylicytowania na aukcji. Wystawiono również spotkanie z Pepem Guardiolą oraz Jose Mourinho. Nie ujawniono danych zwycięzcy, ale wiadomo, na jakiej kwocie zakończono licytację - 26 500 funtów.

Pod koniec grudnia Ronaldo podpisał 2,5-letni kontrakt z Al-Nassr. Na jego mocy będzie zarabiał aż 200 mln euro rocznie, co sprawia, że jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii piłki nożnej. Pierwszy mecz w barwach saudyjskiego klubu rozegra 19 stycznia. Będzie to wyjątkowe spotkanie rozegrane w ramach Riyadh Season Cup, w którym przeciwko Paris Saint-Germain zagra drużyna złożona z piłkarzy Al-Nassr i Al-Hilah.

Oficjalny debiut Portugalczyka w pierwszej lidze arabskiej jest szykowany na 22 stycznia przeciwko Al-Ettifaq. Al-Nassr jest liderem tabeli z dorobkiem 29 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Al-Shabab (26 pkt), a na trzecim Al-Hilal (26 pkt).