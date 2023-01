To koniec. Legenda Atletico mówi "pas". "Nadszedł ten moment"

Przez lata Miranda był jednym z najlepszych środowych obrońców w ligach europejskich. Jego najbardziej udany okres przypadł na lata 2011-2015, gdy grał w Atletico Madryt. Później występował m.in. w Interze Mediolan, a od marca 2021 roku był piłkarzem Sao Paulo. W latach 2009-2019 zaliczył 58 gier w reprezentacji Brazylii.

Miranda ogłosił zakończenie kariery. "Nadszedł ten moment"

W środę, 11 stycznia brazylijski obrońca za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zakończeniu kariery. Zamieścił tam pożegnalne wideo, które okrasił krótkim wpisem. "Nadszedł ten moment. Do każdego, który trzymał za mnie kciuki, kieruję specjalne podziękowania. Bardzo ci dziękuję, piłko nożna! Historia zostaje" - napisał 38-latek. W filmie krótko podsumowuje kolejne etapy kariery, przywdziewając koszulki wszystkich zespołów, które w przeszłości reprezentował.

W sezonie 2022 (w Brazylii obowiązuje system wiosna - jesień) Miranda miał spore problemy z grą w Sao Paulo. W pierwszych meczach ligi brazylijskiej głównie siedział na ławce rezerwowych, dopiero po dwóch miesiącach udało mu się wywalczyć miejsce w składzie. Nie utrzymał go długo, a to z powodu urazów. W październiku uszkodził więzadła, przez co nie zagrał już do końca roku.

W trakcie występów na europejskich boiskach Miranda zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii (2013/14), Puchar Króla (2012/13), Ligę Europy (2012/13) czy Superpuchar Europy (2013 r.). Z reprezentacją wygrał Copa America w 2019 r. oraz Puchar Konfederacji w 2009 r.