Słowa, które kończą kariery. W Polsce "premie". We Francji "Zidane" i "cycki"

- Mam to gdzieś, może sobie iść, gdzie chce. Do dużego klubu, reprezentacji, choć trudno mi w to uwierzyć w jego przypadku - tak Noel Le Graet komentował możliwość podjęcia pracy w Brazylii przez Zinedine’a Zidane'a. - A gdyby Zidane chciał się ze mną skontaktować? Na pewno nie odebrałbym nawet telefonu. W przeciwnym razie musiałbym mu powiedzieć: "Dzień dobry panu, proszę się nie martwić, proszę poszukać sobie klubu, bo ja stawiam na Deschampsa" - dodawał prezes FFF. Trudno zrozumieć, dlaczego 81-letni szef federacji wypowiedział się o legendzie francuskiej piłki z taką pogardą. Denerwował się, że prowadzący program dziennikarze RMC Sport w ogóle o takie bezsensowne nazwisko go zapytali?

"Zidane to Francja, nie lekceważmy legendy"

Tą wypowiedzią Le Graet dolał oliwy do ognia. Nie pierwszy raz. Od kilku lat wydawało się, że po kolejnych aferach we francuskim związku - czy też chamskich wypowiedziach prezesa - płomienie, które podsycał, w końcu go poparzą. Na wywiad w RMC Sport reakcja była mocna.

"Zidane to Francja, nie lekceważmy legendy w ten sposób" - napisał na Twitterze Kylian Mbappe. "To haniebny brak szacunku, dla legendy futbolu i sportu. To obraża nas wszystkich. Prezes największej federacji sportowej we Francji nie powinien tak mówić" - stwierdziła francuska minister sportu Amelie Oudea-Castera. Dodała, że Zidane'owi należą się przeprosiny. Oburzenie z powodu tych słów wyraziło też kilku sportowców, m.in. były reprezentant kraju Djibril Cisse, czy działaczy. "Wstydzę się, że taki człowiek, jest zwierzchnikiem mojej federacji" - napisał w liście otwartym Benoit Letapissier, prezes jednego z kobiecych klubów z niższej ligi.

Być może Le Graet w mało elegancki sposób chciał uciąć wszelkie dyskusje podważające wybór selekcjonera Francji na najbliższe lata - prezes przedłużył kontrakt Didiera Deschampsa do lipca 2026 roku. Szkoleniowiec "Les Bleus" oczywiście odnosi z kadrą sukcesy i jest ceniony, ale członkom rady nadzorczej nie podobało się, że Le Graet nie skonsultował z nimi tematu i podpisał kontrakt na czas znacznie wykraczający poza jego kadencję - sam miał umowę do 2024 r.

Po medialnej burzy prezes przeprosił krótkim oświadczeniem. "Chciałbym przeprosić za te komentarze. One nie oddają moich myśli ani oceny piłkarza, jakim był Zidane, oraz trenera, jakim się stał" - zakomunikował Le Graet. Za późno. Wypowiedzi o francuskiej legendzie futbolu rozsierdziły środowisko, ale też nałożyły się na znacznie poważniejszą sprawę, którą kilka dni później podniosła znana francuska agentka piłkarska. Sonya Suid opowiedziała w mediach o mobbingu i molestowaniu seksualnym, jakich miał dopuszczać się wobec niej prezes.

"Patrzył na mnie jak na dwa cycki i tyłek"

- Nigdy nie postrzegał mnie jako agenta, ale jako przedmiot. Patrzył na mnie jak na dwa cycki i tyłek - stwierdziła. Opisała sytuację z 2014 roku, kiedy to Le Graet zwabił ją do swojego mieszkania, by rzekomo zapoznać ją z jedną z działaczek federacji, która pomoże w karierze. W mieszkaniu byli jednak sami. - Nie potrzebujemy jej. Jeśli oboje będziemy blisko, mogę sprawić, że twoje pomysły się zrealizują - miał powiedzieć prezes, proponując kieliszek wina.

Agentka zachowała od niego wiadomości z tamtych czasów, niektóre teraz zacytowała: "Soniu, skończyłem trzecią butelkę, poczekam na ciebie z czwartą" - brzmiały kolejne prośby o spotkania. Jak podało radio France Inter, podobne w wydźwięku wiadomości prezes wysyłał także do innych kobiet.

Sam Le Graet wszelkim oskarżeniom o molestowanie czy mobbing zawsze zaprzeczał, ale nie przekonywał. Jak stwierdził w radiowej debacie dziennikarz RMC Daniel Riolo: - Le Graet nie rozumie, za co jest obwiniany. Zamierza poprosić zarząd o wotum zaufania. Jeśli nie zostanie usunięty, będzie chciał zostać na stanowisku do końca kadencji. Kolejnej kadencji, bo działacz trwał na stołku prezesa od 2011 roku.

Ostatecznie, w środę, prezesurę musiał zakończyć po 12 latach, osądzany przez swoich kolegów z zarządu - Komitet Wykonawczy FFF przekazał, że podjął wspólną decyzję o zawieszeniu prezesa. Na pewno wpłynęła na nią atmosfera wokół związku. Czuć ją było też w środę. Przed wejściem do siedziby budynku, w którym podejmowano najważniejsze decyzje, odbyła się mała demonstracja. Kadencję Le Graeta podsumowywały protestujące kobiety z transparentami: "Seksizm, rasizm, homofobia". Kolejne hasła wzywały do dymisji. Jak się okazało - nie były konieczne. Problemy w federacji dobrze obrazuje też trwająca od kilkunastu miesięcy kontrola Ministerstwa Sportu dotycząca funkcjonowania FFF. Raport śledczych spodziewany jest do końca stycznia, Le Graet go nie doczekał. Może dla niego to lepiej?

Fot. Michel Euler / AP

Zbierając i przypominając wszelkie grzechy francuskiego prezesa, czyli historie, które działy się w piłkarskim związku oraz jego wypowiedzi dotyczące różnych wydarzeń, można się zastanawiać jak Le Graet to wszystko przetrwał? Polskie piekiełko i afera premiowa, która przyczyniła się do utraty pracy przez Czesława Michniewicza, przy francuskich problemach wydają się drobnostką.

"Mogą sobie wyrywać włosy z głowy", a w federacji "atmosfera zombie"

Le Graet ostatnio dość często wywoływał irytację swoimi wypowiedziami. Dwa lata temu po meczu Olympique Marsylia z PSG, kiedy o rasistowskie teksty w stosunku do Neymara został oskarżony jeden z piłkarzy, Le Graet w telewizyjnym komentarzu rzucił: - Zjawisko rasizmu w sporcie, a w szczególności w piłce nożnej, nie istnieje lub prawie nie istnieje.

Przy innej okazji, pytany o napięcia w reprezentacji kobiet między trenerką a zawodniczkami, oznajmił: - Przecież nie przegrały żadnego meczu. Mogą sobie wyrywać włosy z głowy, nie obchodzi mnie to.

Gdy reporterzy telewizji France 2 pokazali prezesowi, w jak słabych warunkach mieszkają pracownicy katarskiego hotelu kadry, w którym podczas mundialu miała stacjonować francuska reprezentacja, Le Graet rzucił: - To nie jest coś, czego nie można naprawić, wystarczy trochę podmalować.

Sprawę rzekomych niestosownych wiadomości do swych współpracowników, podczas wywiadu w RMC skwitował ironicznie: - Nigdy nie wysyłałem niestosownych SMS-ów, bo nawet nie wiem, jak je pisać. Ode mnie nie ma SMS-ów - uśmiechnął się.

A po tym, jak nie zgodził się na tęczowe opaski reprezentacji podczas mundialowych meczów, ironicznie zbył też fakt, że z tęczową opaską na trybunach siedziała francuska minister sportu. - Ona była na meczu? Nie zwróciłem uwagi. Nie, nie ma między nami różnicy zdań, ponieważ za bardzo ze sobą nie rozmawiamy - skwitował. Te gierki słowne były jednak niczym w porównaniu z tym, co miało dziać się w gabinetach federacji.

"New York Times" kilka lat temu napisał o "toksycznej kulturze pracy" i "atmosferze zombie" - jak określił to, co się tam działo jeden z dyrektorów federacji. Dziennikarze sugerowali, że w gabinetach urzędników "seksistowski język i obraźliwe uwagi są na porządku dziennym". Opisywali, że podczas jednego ze szkoleń dla dyrektorów wydziałów FFF w Clairefontaine "co najmniej dwóch kierowników wyższego szczebla, wymachujących butelką szampana, bez zaproszenia weszło późną nocą do pokoju koleżanek".

Opisywane było także zachowanie dyrektora finansowego podczas wyjazdu na mundial do Rosji, który atakował jedną z pracowniczek. Ofiarę cytowała potem gazeta "L’Equipe". "Poczułam, że ktoś złapał mnie za warkocz i przyciągnął blisko w swoją stronę. To był mój dyrektor Marc Varin. Chciał mi powiedzieć dobranoc i pocałował mnie. Co ja mogłam zrobić? Mam 1,57 m wzrostu."

Sprawa w końcu została zgłoszona do inspekcji pracy, a ofiara wieczornych zajść złożyła też skargę na policję o napaść seksualną i molestowanie seksualne. Opisując to, co działo się w federacji, media dotarły również do lotu z 2018 roku po mundialowym meczu Francji z Argentyną, podczas którego "kilku dyrektorów zrzuciło koszule i uprzykrzało pracę stewardesom".

Miało być cicho, wyleciała też dyrektor generalna

Obraz patologii w federacji dopełnia jeszcze jeden z trenerów pracujących w ośrodku szkoleniowym w Clairefontaine, który wyznawał w SMS-ach miłość nastolatkom i zapraszał ich na obiady. Sprawę, choć zrobiła się głośna, załatwiano po cichu. Le Graet sprawiał wrażenie, że wszystkimi aferami się nie przejmował. Przy próbach ich wyjaśniania zawsze prosił o dyskrecję, sugerował, żeby w spokoju dotrwać do końca kadencji.

Teraz, wraz z zawieszeniem Le Graeta, federacja przekazała też, że rozstaje się z Florence Hardouin, dyrektorką generalną FFF. W 2020 roku aż 13 z 17 dyrektorów różnych departamentów federacji podpisało list do prezesa informujący o jej złym zachowaniu - nękaniu i molestowaniu psychologicznym. Le Graet, który Hardouin zatrudniał, nie podjął wówczas znaczących działań. Ograniczył się do zachęcania swoich pracowników do lepszej współpracy, a sama pani Hardouin lekko posypała głowę popiołem i obiecała, że postara się być serdeczniejsza, ale trudno powiedzieć, czy to się jej udało. Po otrzymaniu informacji o zwolnieniu zaczęła narzekać na ból klatki piersiowej i odwieziono ją do szpitala na dodatkowe badania.