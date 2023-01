"Ostateczna zemsta". Kulisy transferu Cristiano Ronaldo do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo pod koniec ubiegłego roku zszokował większą część piłkarskiego świata. Po ponad 20 latach gry w Europie postanowił przenieść się do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał lukratywny kontrakt z tamtejszym Al-Nassr. Na nim zarobi około 200 milionów euro za sezon. Angielskie media piszą, że była to "ostateczna zemsta".

Transfer Cristiano Ronaldo zemstą na rywalach?

Wszystko przez to, że już latem zeszłego roku Portugalczyk mógł trafić do innego klubu z Arabii Saudyjskiej. Mowa o Al-Hilal - czytamy w "The Athletic". Wówczas Ronaldo odmówił, argumentując, że ma jeszcze wiele do wygrania w Europie. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że jego stosunki z Manchesterem United tak się pogorszą, że 22 listopada rozwiąże kontakt, jednocześnie rozpoczynając poszukiwania nowego pracodawcy.

Tym bardziej mało kto spodziewał się, że będzie miał tak duży problem ze znalezieniem nowego klubu. Ronaldo wierzył, że uda mu się zakotwiczyć w innym, liczącym się w Europie zespole, jednak był ze wszystkich stron odrzucany. Pomocną dłoń wyciągnęli do niego działacze Al-Nassr, którzy zatrudniając go, pokazali wyższość nad lokalnym rywalem. Według mediów dlatego miała to być "ostateczna zemsta" nad aktualnym mistrzem kraju.

Szczególnie że Al-Hilal nie może aktualnie przeprowadzać transferów, za nieprawidłowości przy przedłużaniu kontraktu z reprezentantem Arabii Saudyjskiej, Mohamedem Kanno. Działacze przedłużyli z nim umowę już po tym, jak ten złożył podpis pod kontraktem z Al-Nassr.

W ubiegły wtorek pojawiły się informacje, jakoby 37-latek miał również dostać dodatkowe pieniądze, jeśli tylko wyrazi zgodę na promowanie Arabii Saudyjskiej na współorganizatora MŚ 2030, o czym więcej -->TUTAJ. Władze nowego klubu piłkarza postanowiły odpowiedzieć na doniesienia prasowe.

"Al Nassr pragnie wyjaśnić, że wbrew doniesieniom prasowym, kontrakt Cristiano Ronaldo z naszym zespołem nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami odnośnie do organizacji przez Arabię Saudyjską mistrzostw świata. Jego głównym celem jest Al Nassr i praca z kolegami z drużyny, aby pomóc klubowi osiągnąć sukces" - poinformował klub.

Cristiano Ronaldo rozegra pierwszy mecz w barwach Al-Nassr już w czwartek, 19 stycznia Będzie to wyjątkowe spotkanie rozegrane w ramach Riyadh Season Cup, w którym przeciwko Paris Saint-Germain zagra drużyna złożona z piłkarzy Al-Nassr i Al-Hilah. Oficjalny debiut Portugalczyka w pierwszej lidze arabskiej jest szykowany na 22 stycznia przeciwko Al-Ettifaq. Al-Nassr jest liderem tabeli z dorobkiem 29 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Al-Shabab (26 pkt), a na trzecim Al-Hilal (26 pkt).