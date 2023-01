Legendarny Polak z Wysp Owczych w nowej roli. Zaskakująca decyzja

Łukasz Cieślewicz większość kariery spędził na Wyspach Owczych, gdzie występuje od stycznia 2011 roku. Przez dziewięć lat grał w B36 Torshavn, później przez rok w Vikingurze, a na początku 2021 r. przeniósł się do B68 Toftir, gdzie gra do dziś. W tym okresie zdobył trzy mistrzostwa i jeden puchar kraju, dwukrotnie wygrano go też Piłkarzem Roku (2011, 2015).

Łukasz Cieślewicz został trenerem. Poprowadzi kobiecą drużynę HB Torshavn

Niedawno Cieślewicz skończył 35 lat i wiele wskazuje na to, że niedługo będzie kończył karierę. W zeszłym sezonie (na Islandii gra się systemem wiosna - jesień) po raz ostatni pojawił się na boisku w kwietniu, później doznał kontuzji, przez którą nie łapał się do kadry meczowej.

Piłkarz zdaje się mieć tego świadomość, przez co podjął pierwsze kroki w kierunku pozostania przy piłce po zakończeniu kariery. W środę, 11 stycznia ogłoszono, że obejmie stanowisko trenera seniorskiej drużyny HB Torshavn, kontrakt podpisano na dwa lata. Klub zatrudnił także nowego asystenta, którym będzie Ola Hendrik av Flotum.

W poprzednim sezonie kobieca drużyna HB Torshvan zajęła trzecie miejsce w lidze. Do KI Klaksvik, które zostało mistrzem, miała 15 punktów straty. W sezonie 2022 Łukasz Cieślewicz zagrał osiem meczów dla B68 Toftir, strzelił w nich jednego gola i nie zaliczył żadnej asysty. Jego zespół zdobył 27 punktów i zajął ósme miejsce w lidze.

