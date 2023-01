Reprezentant Holandii znów ma problemy z prawem. 250 tys. euro za kokainę

Nazwisko Quincy'ego Promesa pojawiło się w sprawie handlarza narkotyków, Pieta Wortela, który został zatrzymany w marcu zeszłego roku w Arubie, wyspie na Morzu Karaibskim, i przewieziony do Holandii, gdzie jest sądzony za przemyt narkotyków na dużą skalę.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

W 2019 r. jeden z transportów kokainy został skradziony. Jak poinformowały niderlandzkie media, chodziło o ponad 400-kilogramową paczkę. I to właśnie w tym momencie pojawia się nazwisko Promesa, który miał uregulować dług Wortela płacąc za zaginioną paczkę aż 250 tys. euro.

Niewiarygodne zyski Igi Świątek. "Zarobiła" dla sponsora ponad 100 mln złotych

To nie pierwszy raz, kiedy Promes, zawodnik Spartaka Moskwa, pojawia się w sprawach kryminalnych związanych z przemytem narkotyków. Już kilkanaście miesięcy temu belgijskie media informowały, że Promes i jego najbliżsi zainwestowali w ponad cztery tony kokainy, która została przechwycona przez antwerpską policję. Sam zawodnik miał być też członkiem organizacji przestępczej.

Promes znów ma problemy z prawem

Przed rokiem Promes został też oskarżony o próbę zabójstwa kuzyna. Do zdarzenia miało dojść w trakcie imprezy rodzinnej, piłkarz przyznał się do zaatakowania członka rodziny nożem. Na szczęście mężczyzna przeżył, doznając "jedynie" obrażeń kolana. Do tragedii nie doszło, bo Promesa powstrzymał jego ojciec.

- Dlaczego nas rozdzieliłeś? Dlaczego wkroczyłeś? Zdajesz sobie sprawę, że mu uratowałeś życie?! Ja i tak go zabiję! Rozumiesz? Chłopak ma szczęście, że nie nie miałem broni palnej, bo byłby jeszcze brzydszy - miał mówić do swojego ojca Promes, co cytowały holenderskie media.

Waży 140 kilogramów i podbił MŚ. Mundial odmienił życie "El Gigante"

Wracając do narkotyków - w sprawie rzekomego uregulowania długi w wysokości 250 tys. euro, zawodnik Spartaka ma wytłumaczyć się przed sądem na początku marca. Holenderskie media poinformowały jednak, że mało prawdopodobne jest, by piłkarz miał stawić się w kraju. Kilkanaście tygodni temu Promes złożył wniosek o rosyjski paszport, co miałoby utrudnić holenderskim służbom ściganie i sprowadzenie go do kraju.

Obecny pobyt Promesa w Spartaku jest już jego drugą przygodą w tym klubie. Obecnie gra w nim od lata 2021 r. Wcześniej występował w nim w latach 2014-18. Holender występował też w Twente, Sevilli oraz Ajaksie Amsterdam. Promes to 50-krotny reprezentant Holandii, z którą zagrał na Euro 2020. W kadrze zdobył siedem bramek.