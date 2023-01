Rosjanie wniebowzięci po rozmowach z UEFA. W kraju powstała nadzieja. "Wracamy?"

Niedługo po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, tamtejsza federacja (RFS) została zawieszona przez FIFA oraz UEFA. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że mimo to europejska federacja nie nie tylko przelewa RFS pieniądze, ale rozważa też powołanie grupy roboczej, która opracuje plan powrotu Rosjan do europejskich rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Rosjanie zareagowali na rozmowy z UEFA w sprawie powrotu. "Istnieje chęć znalezienia kompromisu"

W środę na rosyjskim portalu Sports.ru ukazał się tekst, w którym opisano, jak wygląda obecna sytuacja Rosjan. Wydają się oni pokładać nadzieję w nowo powstałej grupie roboczej, co widać choćby w tytule tekstu: "RFS i UEFA powołały grupę roboczą! Co to oznacza? Wracamy?". Następnie po krótce wytłumaczono, czemu ta decyzja jest tak istotna.

"Normalnie ten karykaturalny zwrot nie niesie ze sobą żadnego znaczenia, ale teraz jest nieco inaczej. To nie jest zebranie weteranów, ale grupa menedżerów, którzy teoretycznie są w stanie opracować odpowiedni plan, w którym nie zakłada się przeniesienia do Azji, ale powrót do Europy" - czytamy.

O wadze sprawy może świadczyć to, że w negocjacjach biorą udział najważniejsi przedstawiciele UEFA, z prezesem Aleksandrem Ceferinem na czele. "UEFA nie bierze pod uwagę wyjścia Rosji, a Ceferin pośrednio dał to do zrozumienia, gdy odradził RFS przeprowadzkę do Azji. Uczestnicząc w pracach grupy roboczej podkreśla, że powrót jest możliwy" - napisano. Dodano, że FIFA również nie zamyka się na taką opcję.

Póki co rozmowy między Rosjanami a UEFA są na bardzo wczesnym etapie, na konkretne deklaracje trzeba będzie jeszcze poczekać. "Na razie jest zbyt wiele wejść, między którymi trzeba manewrować. RFS czeka na jasny plan: kiedy powrót jest możliwy i na jakich zasadach. (...) Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, jak przywrócić rosyjski futbol do systemu UEFA i FIFA. Wydaje się jednak, że istnieje obopólna chęć znalezienia kompromisu. I gdyby to zależało tylko od władz piłkarskich, to na pewno by się znalazł" - podsumowano. Jako przykład takiego rozwiązania wskazano grę na neutralnym terenie oraz pod neutralną flagą.

Prace grupy roboczej mają zakończyć się na przełomie marca i kwietnia. Od tego, co uda się ustalić, będą zależały kolejne kroki rosyjskich władz piłkarskich.