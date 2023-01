Przyszłość Enzo Fernandeza wyjaśniona. Jeden gest wystarczył [WIDEO]

Enzo Fernandez jest jednym z największych bohaterów ostatnich miesięcy. Argentyńczyk nie dość, że zdobył tytuł mistrza świata, to również otrzymał nagrodę odkrycia całego turnieju, o czym więcej --> TUTAJ.

Fernandez w lipcu ubiegłego roku przeszedł z River Plate do Benfiki Lizbona za 15 milionów. euro I chociaż wydawało się, że po tak udanym mundialu kolejny transfer Argentyńczyka w styczniu jest formalnością, coraz więcej znaków na niebie wskazuje na to, że pomocnik pozostanie w stolicy Portugalii.

Enzo Fernandez zdobył gola w Pucharze Portugalii. Reakcja po golu nie zostawia wątpliwości

We wtorek Benfica wygrała 2:0 z Varzim w 1/8 finału krajowego pucharu. Drugą z bramek dla zespołu prowadzonego przez Rogera Schmidta zdobył właśnie Fernandez. Ale to zachowanie po golu wzbudziło największe emocje kibiców. Zawodnik najpierw wymownie wskazywał na logo klubu znajdujące się na koszulce, później wskazał na siebie i na boisko w znaczeniu, że on tu zamierza pozostać.

Czy rzeczywiście tak się stanie? Jest to bardzo prawdopodobne. Po zakończonych MŚ w Katarze, zawodnik był łączony z Realem Madryt oraz Liverpoolem. W ostatnich tygodniach prym w negocjacjach wiodła jednak Chelsea. Złożyła nawet pierwszą ofertę, ale nie osiągnięto porozumienia. Władze kluby podrażnione odmową przygotowały teraz kosmiczną propozycję kupna zawodnika. Więcej o sytuacji --> TUTAJ.

Benfica jest aktualnie liderem portugalskiej ekstraklasy z dorobkiem 40 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Braga (34 pkt), a na trzecim FC Porto (33 pkt). Następne spotkanie rozegrają już w najbliższą niedzielę, kiedy w 16. kolejce Ligi Portugal zmierzą się w derbach ze Sportingiem.