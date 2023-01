Lloris ma pretensje do Martineza za finał MŚ 2022. "Jestem zbyt racjonalny i uczciwy"

W finale ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze Argentyna pokonała po rzutach karnych reprezentację Francji. Bohaterem serii jedenastek był bramkarz zdobywców tytułu Emiliano Martinez, który obronił strzały Kingsleya Comana i Aurieliena Tchouaméni'ego. Argentyńczyk zdobył nagrodę Złotej Rękawicy MŚ jednak spotkał się ze sporą krytyką, ze względu na celebrację trofeum, o czym więcej --> TUTAJ.

Okazało się również, że 30-latek podczas rzutów karnych wykonywał niedozwolone sztuczki m.in. odrzucił piłkę przed uderzeniem Aurieliena Tchouaméni'ego, czy też próbował słownie wyprowadzić z równowagi Randala Kolo Muaniego, za co otrzymał żółtą kartkę.

Hugo Lloris skrytykował Martineza. Bramkarz Tottenhamu potwierdza, że nigdy nie zachowałby się tak dla zwycięstwa

W wywiadzie dla francuskiego dziennika "L'Equipe", były kapitan reprezentacji Francji skrytykował zachowanie Martineza. Uważa, że Argentyńczyk przekroczył dopuszczalne granice i potwierdza, że nigdy nie dopuściłby się tego typu działań, aby tylko odnieść zwycięstwo.

- Są pewne rzeczy, których nie mogę zrobić. Przez wiele lat pokazywałem dobre wartości, dlatego nie mogę teraz robić z siebie głupka w bramce. Po prostu nie mogę. Jestem zbyt racjonalnym i uczciwym człowiekiem, by pójść tą drogą. Nie chciałem przegrać, ale też nie mogę sobie wyobrazić zwycięstwa w taki sposób. Podczas rzutów karnych używał wszystkich dostępnych sztuczek, aby nas zdestabilizować, za to mam do niego pretensje - powiedział.

Lloris - pomimo zachowania Martineza - docenił grę najlepszego bramkarza MŚ w Katarze. 36-letni Francuz nie chce już się nad nim pastwić, ponieważ w jego opinii został już wystarczająco ukarany. - Był instrumentalny. Trzeba mu to przyznać, że pokazał się z bardzo dobrej strony na mundialu. Jeśli chodzi o jego świętowanie, to został za to wystarczająco osądzony. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek dodawać - dodał bramkarz.

Obaj spotkali się już po finale MŚ w meczu 18. kolejki Premier League, kiedy Tottenham przegrał z Aston Villą (0:2). Lloris rozegrał pełne 90 minut, a Martinez przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.