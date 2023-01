65-letni polski klub na skraju upadku. Ostatnia deska ratunku

Unia Janikowo powstała w 1958 roku, a jej największymi sukcesami są dotarcie do 1/16 finału Pucharu Polski w sezonach 2007/08 i 2022/21 oraz 16. miejsce w drugiej lidze w sezonie 2006/07. Klub od wielu miesięcy zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, a zarząd nie może ustabilizować sytuacji po poprzednikach. Postanowił więc poprosić o wsparcie kibiców, by przystąpić do rozgrywek rundy wiosennej.

Unia Janikowo prosi kibiców o wsparcie na skraju bankructwa. "Staniemy nad przepaścią"

Jeszcze w grudniu informowaliśmy o problemach finansowych Unii Janikowo. Dług klubu wynosił wtedy około 340 tysięcy złotych. Do tego doszedł zakaz transferowy nałożony przez trybunał FIFA do czasu spłaty zobowiązań wobec zawodników. Ponadto w PZPN-ie toczyło się postępowanie przeciwko Unii, którą na kwotę 155 tysięcy złotych pozwał były zawodnik Maciej Stefanowicz.

Już wtedy start w rundzie wiosennej stał pod znakiem zapytania, a teraz sytuacja nie uległa poprawie. Władze klubu postanowiły prosić więc prosić o wsparcie fanów piłki nożnej w całym kraju. Zorganizowały zbiórkę na portalu zrzutka.pl, zatytułowana "Na dalszą przyszłość Unii Janikowo". Jej celem jest zgromadzenie 100 tysięcy złotych.

Co ciekawe, klub już w 2013 roku musiał ogłosić upadłość i zamiast gry w IV lidze, musiał przystąpić do rozgrywek B klasy jako nowa spółka. Do czego nawiązuje władze klubu. "Kiedy w 2013 roku chwilę po upadku MLKS Unia Janikowo powstała KS Unia Janikowo nikt z nas nie przypuszczał, że równo po 10 latach od powstania staniemy nad przepaścią kolejnego upadku seniorskiej piłki nożnej w Janikowie. Takie miejsca jak Unia Janikowo, to historia ponad 65-letnia historia i tradycja" - czytamy na początku opisu zbiórki.

Klub powołuje się na lata tradycji oraz wskazuje, że jest "kawałem wspomnień" dla setek lub nawet tysięcy Janikowian. Około 10 tysięczna społeczność Janikowa z pewnością pamięta o najlepszych latach klubu, który jest ważną częścią ich codziennego życia.

"Kluby sportowe są stowarzyszeniami pozarządowymi i jako takie realizują to, czego nam, zwykłym obywatelom potrzeba. Sytuacja ekonomiczna nie jest wesoła. Tak jak Państwo czytali, nasze problemy są duże. Jednak może z Państwa pomocą uda się chociaż trochę zmniejszyć skale problemów. Sytuacja ekonomiczna w kraju jest ciężka i pozyskanie wsparcia zewnętrznego jest trudne. Samorządy również tną wsparcie ze względu na mniejsze dochodu z budżetu Państwa" - opisują sytuację zarządcy klubu z województwa kujawsko-pomorskiego.

Unię Janikowo można wesprzeć --->>> TUTAJ.

Jeśli w klubie uda się ustabilizować problemy finansowe, to pierwsze spotkanie rundy wiosennej Unia Janikowo rozegra 4 marca 2023 roku. Piłkarze Michała Orlika zagrają u siebie z drużyną Sokoła Kleczew. Na ten moment Unia zajmuje 17. miejsce, ze stratą 4 punktów ostatniego miejsca nad strefą spadkową.