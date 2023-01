Cristiano Ronaldo na najwyższym budynku świata. 828 metrów. Triumf [WIDEO]

Po rozstaniu z Manchesterem United, Cristiano Ronaldo przez kilka tygodni poszukiwał nowego zespołu. Nie udało mu się dołączyć do żadnego z topowych klubów w Europie, dlatego postanowił, że czas poszukać szczęścia na innym kontynencie. Pod koniec 2022 roku dołączył do saudyjskiego Al-Nassr i podpisał rekordową umowę na 2,5 roku. Za każdy sezon będzie otrzymywał aż 200 milionów euro.

Cristiano Ronaldo na fasadzie najwyższego budynku świata. Tak wita go cały Bliski Wschód

Transfer piłkarza tego pokroju jest w Arabii Saudyjskiej wydarzeniem historycznym. Wprawdzie w przeszłości grali w tamtejszej lidze już niezwykle uznani zawodnicy, ale żaden z nich nie dorównywał Ronaldo, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe i status marketingowy. Al-Nassr hucznie przywitało swojego nowego gwiazdora podczas specjalnej ceremonii na stadionie. W mediach społecznościowych klubu na przy każdej okazji podkreśla się natomiast, że do drużyny dołączył najlepszy piłkarz w historii, choć to zdanie mocno subiektywne.

Przybycie Cristiano Ronaldo do Al-Nassr to ogromne wydarzenie w historii nie tylko klubu, Arabii Saudyjskiej, ale i całego Bliskiego Wschodu. Portugalczyka postanowili powitać także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które sąsiadują z Arabią. We wtorek wizerunek piłkarza pojawił się niespodziewanie na Burj Khalifa, najwyższym budynku świata, o wysokości 828 metrów.

Na fasadzie słynnego budynku wyświetlono specjalną prezentację. Mogliśmy zobaczyć na niej Cristiano Ronaldo w klubowych barwach Al-Nassr. Były to ewidentnie elementu oficjalnej sesji zdjęciowej 37-latka dla nowego klubu. Obok wyświetlono napisy: "CR7 Witamy w Arabii". Całość można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Cristiano Ronaldo ciągle czeka na debiut w nowych barwach. Nim zaprezentuje się na boisku w koszulce Al-Nassr, weźmie udział w pokazowym meczu, w którym gwiazdy saudyjskiej ligi zmierzą się z Paris Saint-Germain. Tym samym Ronaldo ponownie stanie naprzeciwko swojego wielkiego rywala - Leo Messiego, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

