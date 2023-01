90. minuta, Gianluigi Buffon kontra Inter Mediolan. Nieprawdopodobne [WIDEO]

We wtorek Inter Mediolan wygrał z Parmą w 1/8 finału Pucharu Włoch (2:1). Spotkanie zostało jednak rozstrzygnięte dopiero w 110. minucie, kiedy do siatki trafił Francesco Acerbi. Po raz kolejny niesamowitą dyspozycję zaprezentował Gianluigi Buffon. Były kapitan reprezentacji Włoch za niespełna trzy tygodnie skończy 45 lat.

Kolejna młodość Buffona. Był blisko powstrzymania Interu Mediolan

Spotkanie 1/8 finału odbyło się na San Siro w Mediolanie. Od początku meczu obie drużyny wykazywały się dużym zaangażowaniem, aby awansować do kolejnej rundy pucharu. W 38.minucie Stanko Jurić dał prowadzenie Parmie, strzelając kapitalną bramkę z około 20 metrów.

Rezultat utrzymywał się przez większą część spotkania, aż do 88. minuty. Lautaro Martinez wykorzystał błąd obrońcy rywala, który wybił piłkę tuż pod jego nogi. Argentyński napastnik nie zawahał się i pewnym strzałem umieścił piłkę pod poprzeczką bramki.

W drugiej części gry, nie pierwszy raz w prawie 30-letniej karierze, kapitalną formę zaprezentował Gianluigi Buffon. Bramkarz nie dość, że miał kilka kluczowych interwencji, to w 90. minucie w znakomity sposób powstrzymał Edina Dżeko.

Niestety zespołowi z Serie B nie udało się awansować do ćwierćfinału rozgrywek jednak nie zmienia to faktu, że wysoko postawili poprzeczkę aktualnemu wicemistrzowi Włoch. Po zakończeniu meczu, Buffon zamieścił na Twitterze wpis, w którym dziękuje kibicom za wsparcie. - Walczyliśmy, by gonić za marzeniami. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko, ale niestety to nie wystarczyło. Przegrana zawsze boli, ale wieczory takie jak ten, mogą tylko sprawić, że zrozumiemy naszą prawdziwą wartość. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas przez te 120 minut - napisał.

W drużynie Buffona, od początku meczu z Interem, na boisku pojawił się były zawodnik Pogoni Szczecin Adrian Benedyczak. Polak rozegrał 72 minuty, po czym został zmieniony przez Roberto Inglese. Parma zajmuje aktualnie 6. miejsce w tabeli Serie B z dorobkiem 27 punktów. Liderem rozgrywek po 19. kolejkach jest Frosinone (39 punktów). Drugie miejsce okupuje Reggina (36 pkt), a trzecie Genoa (33 pkt).