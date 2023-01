Polonia Warszawa zrobiła transfer. I od razu przeprosiny

"Wiem, że w internecie pojawiły się kontrowersje dotyczącego mojego prywatnego wpisu na Facebooku sprzed 10 lat. Nigdy nie było moim celem urażenie kogokolwiek. Jako 14-latek, będąc młodym sportowcem, rywalizowałem z kolegami nie tylko na boisku. Miałem kumpli również w Polonii. Uszczypliwości i przekomarzanie były wówczas na porządku dziennym, a efektem tego był właśnie krytykowany post" - w taki sposób z kibicami Polonii Warszawa przywitał się wypożyczony do klubu z Puszczy Niepołomice Grzegorz Aftyka.

I dodał: "Jestem wdzięczny za możliwość gry w klubie z takimi tradycjami jak Polonia Warszawa. Każdą minutę treningu i meczu wykorzystam na to, żeby przekonać do siebie nie tylko trenera, ale też was, kibiców. Chcę pokazać swoją ambicję i profesjonalizm. Wszystko po to, żebyśmy na koniec sezonu na pytanie 'Gdzie jest Polonia?' mogli wspólnie odpowiedzieć, że jest w Fortuna 1. Lidze. Dziękuję za szansę i obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żebyśmy mogli razem cieszyć się z awansu".

Dlaczego 24-latek przygodę w Polonii zaczyna od tłumaczeń? By to zrozumieć, musimy cofnąć się do lipca 2012 r. To wtedy Aftyka, jako 14-letni zawodnik juniorów Legii Warszawa, opublikował na Facebooku post, pytając złośliwie: "Gdzie jest Polonia?".

Były legionista przeprosił kibiców Polonii

W komentarzach pojawiło się kilka wulgarnych komentarzy obrażających klub z ulicy Konwiktorskiej. Na jeden z nich Aftyka odpisał nawet "dokładnie". Teraz, po ponad 10 latach, kibice Polonii przypomnieli zawodnikowi jego wpisy z przeszłości, co wzbudziło wielkie kontrowersje przed jego transferem do klubu.

Ostatecznie przeszłość nie miała wpływu na przyszłość Aftyki. Chociaż od poniedziałku przypominano mu posty z mediów społecznościowych i legijną przeszłość, to 24-latek związał się z Polonią na kolejne sześć miesięcy. Piłkarz postara się pomóc drużynie w walce o awans do 1. ligi. Post został już usunięty z jego mediów społecznościowych.

Aftyka trafił do Legii na początku 2012 r. z Energetyka Gryfino. Chociaż zawodnik grał przy Łazienkowskiej przez siedem i pół roku, to oficjalnego debiutu w pierwszej drużynie się nie doczekał. Aftyka przez ten czas był zawodnikiem drużyny juniorów, a później rezerw stołecznego klubu.

Ostatnie półtora roku Aftyka spędził w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. O ile w poprzednim sezonie 24-latek grał regularnie, o tyle w tym nie grał prawie wcale. W obecnych rozgrywkach Aftyka zaliczył sześć występów, w których miał jedną asystę. Ostatni raz zawodnik zagrał jednak 30 sierpnia w meczu Pucharu Polski, w którym Puszcza pokonała po dogrywce Stal Stalowa Wola 2:1.

Aftyka jest pierwszym zimowym wzmocnieniem Polonii Warszawa. Po rundzie jesiennej drużyna Rafała Smalca zajmuje 3. miejsce w tabeli 2. ligi. Polonia ma 34 punkty i traci punkt do KKS 1925 Kalisz oraz cztery punkty do Kotwicy Kołobrzeg.