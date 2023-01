Tak Belgia szuka selekcjonera. Idzie na całość

Od 13 grudnia Belgowie poszukują kandydata na nowego selekcjonera. Po nieudanym mundialu i braku awansu do fazy pucharowej z zespołem rozstał się Roberto Martinez, który zdążył już znaleźć nowe zatrudnienie w Portugalii. Belgijska federacja zdecydowała się na otwarty casting dla trenerów. "W poniedziałek wieczorem o godzinie 23:59 upłynął termin nadsyłania listów aplikacyjnych i e-maili od kandydatów na trenerów reprezentacji Belgii" - poinformował "De Teelegraf".

Belgowie szukają nowego selekcjonera, więc zamieścili ogłoszenie o pracę

Elementem otwartej rekrutacji było, jak się okazuje, ogłoszenie o pracę w popularnym serwisie społecznościowym LinkedIn. W ogłoszeniu czytamy, że poszukiwana jest osoba "zdecydowanie ambitna", z "międzynarodowym doświadczeniem na najwyższym poziomie, z szeroką wiedzą i pomysłami taktycznymi, a także odpowiednimi umiejętnościami i sztabem".

"Szukamy seryjnego zwycięzcy z doświadczeniem w kierowaniu najlepszymi zawodnikami świata. Nowy szkoleniowiec reprezentacji wie, jak skupić się na tworzeniu zwartej grupy i jak integrować młodych zawodników. Jest ekspertem taktycznym, który swoje wybory opiera na danych , technologii i obiektywnych parametrach oraz korzysta z doświadczenia i sportowej struktury federacji. Wie, jak zdobywać trofea w zawodach o światowej renomie" – tak brzmi pełny opis stanowiska cytowany przez "Markę".

W publikacji zwrócono również uwagę, że chociaż wszystko zostało napisane w rodzaju męskim, nie dotyczy to wyłącznie trenerów-mężczyzn i że rozważone zostaną również zgłoszenia kobiet i osób neutralnych płciowo.

We wtorek w mediach pojawiły się informacje, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest trener Arabii Saudyjskiej, Herve Renard. Jest on także przymierzany do reprezentacji Polski. Według informacji jednego ze współpracowników Cezarego Kuleszy Francuz ma być obecnie faworytem do objęcia posady. - Renard dobrze zareagował na telefon ze związku - powiedział anonimowy rozmówca TVP Sport, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ.