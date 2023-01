Dwukrotny mistrz kraju nad przepaścią. "To najczarniejszy scenariusz"

Fudbalski klub Borac Banja Luka to dwukrotny mistrz Bośni i Hercegowiny. Swój ostatni, drugi tytuł zdobył w sezonie 2020/21, a wcześniej w 2010/11. Dwa lata temu był też finalistą Pucharu Bośni i Hercegowiny. W tym sezonie zespół brał udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, ale już w pierwszej rundzie uległ zespołowi z Wysp Owczych – B36 Tórshavn.

Dwukrotny mistrz z Bośni ma wielkie długi. Piłkarze mogą odejść

We wtorek ekipa miała zacząć przygotowania do rundy wiosennej. Miała, ale nie zaczęła, bo klub ma ogromne problemy finansowe. Nowym terminem jest sobota 14 stycznia, a dzień wcześniej włodarze chcą znaleźć rozwiązanie.

- Głównym powodem, dla którego przesunęliśmy rozpoczęcie przygotowań, jest brak pieniędzy, bo od lipca zadłużenie mają zawodnicy, pracownicy i dostawcy. Są też długi wobec hoteli – przyznał cytowany przez portal klix.ba wiceprezes klubu, Bogoljub Zeljković.

Jeśli wierzyć jego słowom, same długi wobec byłych piłkarzy to 2 miliony marek zamiennych (około 4,8 miliona złotych). - To praktycznie sześć pensji, a należy też wziąć pod uwagę wcześniejsze roszczenia. Jest pewne, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu – zapowiedział działacz.

Jeśli do piątku klub nie znajdzie pieniędzy, to przygotowania w sobotę mogą się nie rozpocząć, bo istnieje możliwość, że piłkarze zgodnie z przepisami nie stawią się na treningu. Mają do tego prawo po czterech niewypłaconych pensjach. - To byłby najgorszy możliwy scenariusz i wszyscy mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Jeśli jednak do tego dojdzie, to upublicznimy przejrzyste dane, w których wszystkie nasze wydatki zostaną podane do wiadomości publicznej i z których będzie widać, że z tym budżetem po prostu nie byliśmy w stanie spłacić wszystkich bieżących roszczeń – wyjaśnił Zeljković.

Tego lata z zespołu odeszło już ośmiu piłkarzy. Wśród nich jest na przykład Milan Spremo, który może trafić do Polski. Według informacji Tomasza Włodarczyka zostanie on piłkarzem ŁKS-u po przejściu testów medycznych.