Dodatkowe 200 milionów euro dla Ronaldo. Musi zgodzić się na jedną rzecz

Pod koniec 2022 roku Cristiano Ronaldo został ogłoszony zawodnikiem saudyjskiego Al-Nassr. Podpisał dwuipółroczny kontrakt, na mocy którego otrzyma rekordową w historii piłki nożnej pensję, wynoszącą około 200 milionów euro za sezon.

Cristiano Ronaldo ma pomóc Arabii Saudyjskiej zorganizować mundial. W zamian otrzyma 200 milionów euro

Jak informuje francuska agencja informacyjna AFP, Portugalczyk niedługo będzie mógł zarobić kolejne 200 mln euro. Wystarczy, że zgodzi się promować kandydaturę Arabii Saudyjskiej jako gospodarza mistrzostw świata w 2030 roku. Saudyjczycy chcą zorganizować turniej wraz z Egiptem i Grecją.

Gdyby Ronaldo zaakceptował propozycję Saudyjczyków, w pewnym sensie stanąłby w kontrze do ojczyzny. Portugalia wspólnie z Hiszpania i Ukraina także ubiegają się o prawo organizacji mundialu w 2030 roku. W grze są także cztery kraje z Ameryki Południowej - Argentyna, Chile, Paragwaj i Urugwaj, ta kandydatura historycznie nawiązuje do pierwszego mundialu, który odbył się w 1930 r. w Urugwaju.

Te działania to kolejny element strategii Saudyjczyków, która zakłada zacieśnianie współpracy ze gwiazdami światowej piłki. Jeszcze przed ściągnięciem Ronaldo porozumieli się z Leo Messim, aby ten zachęcał do odwiedzania ich kraju. "Przez lata Ronaldo i Messiego różniło niemal wszystko: od stylu gry i bycia, przez kluby - Real Madryt i FC Barcelonę, aż po pozaboiskowy wizerunek. Saudyjczycy scalili niepołączalnych. Łączy ich Arabia i kluczowy cel: zapewnienie Arabii prawa do organizacji mundialu w 2030 roku" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Cristiano Ronaldo nadal czeka na debiut w Al-Nassr, trener Rudi Garcia zapowiedział, że zapewne nastąpi 22 stycznia w meczu z Effitaq. Po 12 kolejkach Saudi Pro League. jego zespół prowadzi w tabeli z dorobkiem 29 punktów.

