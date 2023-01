Mueller wziął i wypalił. Wystarczyło jedno pytanie

- To nieprawdopodobnie gorzkie uczucie. Nasz wynik wystarczyłby nam do awansu. Czuję się totalnie bezsilny - zaraz po meczu z Kostaryką (4:2) mówił Thomas Mueller. Reprezentacja Niemiec wygrała ostatni mecz na mundialu w Katarze, ale mimo to odpadła z rywalizacji już po fazie grupowej.

Stało się tak, bo w ostatniej kolejce Hiszpania sensacyjnie przegrała z Japonią 1:2. Ostatecznie to Azjaci wygrali grupę z sześcioma punktami, a Hiszpanie wyprzedzili Niemców dzięki lepszemu bilansowi bramek. Po meczu z Kostaryką Mueller i inni reprezentanci Niemiec nie ukrywali żalu i nie wiadomo było nawet, czy gwiazdor Bayernu Monachium będzie kontynuował karierę w kadrze.

Od tamtej sytuacji minął ponad miesiąc i sprawy są dużo prostsze. Wiemy już, że Hansi Flick pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec, a Mueller zapowiedział, że sam nie zrezygnuje z gry w kadrze.

Starcie Muellera z dziennikarzem

- Oczywiście, że byłem wtedy bardzo rozemocjonowany. Byłem smutny, bo odpadliśmy, mimo że wygraliśmy mecz. Byłem jednak w dobrym kontakcie z Hansim i przekazałem mu, że dopóki będę grał w piłkę, będę do jego dyspozycji. O tym, czy zagram w kadrze zdecyduje sam trener. Moim celem jest jednak powrót na zwycięską ścieżkę. Hansi ma wiele opcji w ataku, ale oczywiście pojawię się na zgrupowaniu, kiedy mnie wezwie - powiedział Mueller na konferencji prasowej w Dosze, gdzie przebywa na krótkim zgrupowaniu z Bayernem Monachium.

Na tej samej konferencji Mueller starł się z jednym z dziennikarzy. Niemcowi nie spodobało się pytanie o wpływ kadrowiczów na przyszłość Flicka. - Poszukiwania nowego selekcjonera? Jako zawodnik skupiam się jedynie na swoich podstawowych obowiązkach. Inne rzeczy mnie nie interesują. Nie sądzę zresztą, by ludzie ze związku potrzebowali naszej opinii - powiedział Mueller.

I dodał: - Co to w ogóle za dziwne pytanie? A czy ty masz wpływ na to, kto jest twoim szefem? Tak? Zatem nie dziwię się, dlaczego idzie wam, jak idzie.

Przed Niemcami półtora roku spokojnych przygotowań do Euro 2024. Spokojnych, bo nasi zachodni sąsiedzi będą gospodarzami turnieju i nie muszą walczyć w kwalifikacjach do niego.