Drakońska kara "za najgorsze sceny w historii ligi". Trzy lata strachu

Pod koniec grudnia ubiegłego roku miało miejsce spotkanie ósmej kolejki australijskiej A-League pomiędzy Melbourne City a Melbourne Victory. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem, jednak musiał zostać przerwany. W 22. minucie meczu, przy wyniku 1:0 dla gospodarzy, doszło do bandyckiego zachowania kibiców Victory, o czym więcej --> TUTAJ. Władze FA (organ zarządzający piłką nożną w Australii) podjęły już decyzję co do kary dla ostatniej drużyny pierwszej ligi australijskiej.

Gigantyczna kara dla Melbourne Victory. Oprócz grzywny dostali minusowe punkty w tabeli

We wtorek FA wydało oświadczenie w sprawie wydarzeń, które miały miejsce podczas derbowego spotkania na AAMI Park w Melbourne. Melbourne Victory zostało ukarane grzywną w wysokości 450 000 tysięcy dolarów australijskich, czyli około 310 tysięcy dolarów amerykańskich.

- To były najgorsze sceny, jakie widziałem od początku istnienia A-League - rozpoczął dyrektor naczelny James Johnson - Pole gry jest święte, a bezpieczeństwo naszych graczy i sędziów jest najważniejsze. Osoby, które nielegalnie weszły na pole gry, wyrządziły szkody oraz słownie i fizycznie zaatakowały zawodników i sędziów zostaną ukarane. Sankcje nałożone na Melbourne Victory są niezbędnym krokiem do stworzenia środowiska, w którym piłka nożna jest na pierwszym miejscu, a nasza społeczność może cieszyć się meczami piłki nożnej - zakończył.

Siedemnastu fanów australijskiego klubu otrzymało dożywotni zakaz stadionowy. Podjęto również decyzję o karze 10 punktów ujemnych w zawieszeniu. Zostanie ona uruchomiona w przypadku kolejnych wykroczeń. - Odliczenie punktów będzie automatycznie uruchamiane przez każdy poważniejszy incydent kibica Victory przez pozostałą część tego i kolejnych trzech sezonów - dodał Johnson.

Decyzją władz FA mecz pomiędzy City a Victory zostanie powtórzony w kwietniu. Nie zostanie jednak rozpoczęty od początku, a od 22. minuty, kiedy wstrzymano grę, z zachowaniem wyniku 1:0 dla zespołu City. Melbourne Victory ma w tym momencie 10 punktów. Melbourne City jest zaś liderem tabeli z dorobkiem 25 punktów, mając oczywiście jeden mecz zaległy. Na drugim miejscu znajduje się Central Coast Mariners (19 pkt), a na trzecim WS Wanderers (17 pkt).