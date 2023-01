Sekssandal we francuskiej federacji. "Widział we mnie tylko piersi i tyłek"

Tsunami uderzyło w Noela Le Graeta. Zaczęło się w niedzielny wieczór, kiedy na prezesa Francuskiego Związku Piłki Nożnej (FFF) spadła fala krytyki po kilku bardzo niefortunnych wypowiedziach w RMC na temat Zinedine'a Zidane'a. Musiał za to publicznie przeprosić legendę. Teraz wyszła na jaw dużo poważniejsza afera.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Afera we Francji. Noel Le Graet pod ostrzałem

Chodzi o opublikowany w "L'Equipe" wywiad z Sonią Souid, znaną agentką piłkarską i jedną z najbardziej wpływowych kobiet w kobiecym futbolu. Souid reprezentuje interesy wielkich gwiazd tamtejszej piłki jak chociażby Amandine Henry czy Kheirę Hamraoui. Oskarża ona Noela Le Graeta o próby wykorzystywania seksualnego, czego dowodem mają być dwuznaczne SMS-y: "Czy jesteś jutro wieczorem? Nalegam" oraz "Soniu, jadę po trzecią butelkę, poczekam na ciebie z czwartą...". Sama agentka skarżyła się w późniejszej rozmowie z BFMTV, że Noel Le Great "widział w niej tylko piersi i tyłek".

Prezes FFF miał zapraszać 28-letnią kobietę do mieszkania w Paryżu, gdzie miała spotkać się z inną wpływową kobietą Brigitte Henriques. Le Graet miał przedstawić agentkę uznanej działaczce, jednak później sprawy rzekomo przybrały nieodpowiedni obrót.

- Kiedy przyjechałam, zobaczyłam już dwa pełne kieliszki do szampana. Czekam na Brigitte Henriques, ale ona nie przychodzi, a on dodaje: "Wiesz, nie potrzebujemy jej. Jeśli oboje jesteśmy wystarczająco blisko, mogę urzeczywistnić twoje marzenia" - relacjonowała bardzo gorzko kobieta.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

- Mój prezes mnie rozczarował. Miał być wzorem, a nie był - mówiła Sonia Souid ze łzami w oczach. - Noel Le Graet jest bardzo uwodzicielski. Jest bardzo pewną siebie osobą, która też uważa, że wszystko jest dozwolone. Kiedy słyszymy, jak mówi, mamy wrażenie, że jest królem, a federacja jego królestwem - dodała agentka.

Noel Le Graet rządzi francuską federacją od 2011 roku. Podczas wyborów do zgromadzenia federalnego związku w Paryżu, zaskakująco zebrał 54,39 proc. głosów na następcę Fernanda Duchaussoya. Wcześniej od 1991 do 2000 był prezydentem Ligue 1 oraz był wiceprezesem FFF. To za jego kadencji Francuzi zdołali wygrać mistrzostwo świata w 2018 roku oraz zdobyć dwa srebrne medale: za Euro 2016 i mundial w 2022 roku.