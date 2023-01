Absolutny hit. Podbił piłkę dwa razy, a później strzelił gola marzeń [WIDEO]

Piękne gole padają na wszystkich poziomach rozgrywkowych w każdym kraju świata. Tym razem wyjątkowe trafienie mogli obserwować kibice zgromadzeni na stadionie Dorking Wanderers występującego w angielskiej piątej lidze. Jednak fani akurat tego zespołu nie mieli wielu powodów do radości.

Piękny gol w Anglii

W 27. kolejce National League Dorking Wanderers podjęli na własnym obiekcie Oldham Athletic i przegrali aż 1:5. Niewątpliwą gwiazdą tego meczu był Karl Mike Fondop-Talum, który skompletował hattricka. Jedno z jego trafień było szczególnej urody. Napastnik otrzymał futbolówkę w polu karnym rywali, plecami do bramki Dorking. Piłkarz zdążył przyjąć piłkę, podpić ją w drugim kontakcie i w trzecim - z półobrotu - uderzył w samo okienko, nie dając żadnych szans interweniującemu bramkarzowi.

Pozostałe trafienia dla Oldham należały do Eliasa Chapmana i Petera Clarka. Honorowego gola dla gospodarzy zaliczył James McShane, który tego dnia rozpoczął strzelanie na stadionie Dorking. Po jego bramce w dziewiątej minucie, kibice raczej nie spodziewali się, że spotkanie zakończy się tak wysoką porażką ich ulubieńców.

Dla Oldham było to drugie zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach National League. Zwycięzcy tego spotkania po 24 meczach, mają na koncie równo 24 punkty, co sprawia, że zajmują dopiero 20 miejsce (na 24 zespoły) w lidze i muszą walczyć o trzymanie. Ich ostatni rywale w teorii prezentują się nieco lepiej. Dorking, co prawda zdobyli 30 punktów i są na 16. pozycji, jednak mają za sobą rozegrane już 27 meczów.

W następnej kolejce ekipa Oldham zmierzy się z Gateshead w czwartej rundzie Pucharu Anglii, a następnie czeka ich ligowe starcie z Wealdstone. Z kolei Dorking Wanderers w rozgrywkach pucharowych trafili na Kidderminster Harriers FC, a w National League zagrają z Gateshead.