Zawodnik tak bardzo chce odejść do Man United, że gotowy jest płacić z własnej kieszeni

Choć od odejścia Cristiano Ronaldo minął już miesiąc, a zimowe okienko transferowe trwa od dziesięciu dni, Manchester United nadal nie ściągnął żadnego napastnika, który wypełniłby lukę po doświadczonym Portugalczyku. Niedługo może się to zmienić, gdyż bardzo zainteresowany przejściem do zespołu z Old Trafford jest Wout Weghorst.

Problemy administracyjne

Co ważne, także sam klub z chęcią przyjąłby holenderskiego napastnika do swojego gniazda. Na przeszkodzie w finalizacji transferu stoi jednak Besiktas, do którego 30-letni zawodnik jest wypożyczony z angielskiego Burnley. Turcy nie mają bowiem zamiaru skracać wypożyczenia podpisanego na cały sezon, zważając na fakt, że napastnik notuje w Stambule bardzo dobre występy.

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w brytyjskich mediach, aby sprzedać lub wypożyczyć piłkarza do Manchesteru United, Burnley musiałoby zapłacić karę za skrócenie obecnego wypożyczenia. Jednocześnie całą kwotę z własnej kieszeni gotowy jest zapłacić sam Weghorst, któremu bardzo zależy na przeniesieniu się do centralnej Anglii.

Solidne liczby

W obecnym sezonie Weghorst zagrał w Turcji w 18 spotkaniach - 16 ligowych i dwóch pucharowych. W sumie udało mu się strzelić 9 bramek i zanotować 4 asysty. W ubiegłym sezonie, spędzając w Burnley jedynie pół roku, Holender zagrał na poziomie Premier League 20 meczów, strzelając 2 gole i trzykrotnie asystując kolegom.

Weghorst jest obecnie numerem jeden na liście życzeń Manchesteru United. Wcześniej działacze "Czerwonych Diabłów" starali się wypożyczyć Portugalczyka Joao Felixa z Atletico Madryt, lecz zespół ze stolicy Hiszpanii zażądał zbyt dużych pieniędzy za krótkie wypożyczenie piłkarza.

