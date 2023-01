Marciniak najlepszy. Wiadomo, ale ta przewaga nad drugim... Miażdżąca

Rok 2022 był przełomowy w karierze Szymona Marciniaka. Polak nie tylko sędziował spotkania w ekstraklasie, ale również w Lidze Mistrzów. Zbierał pochlebne opinie, a w nagrodę pojechał na mistrzostwa świata w Katarze. Tam poprowadził trzy mecze, w tym najważniejszy - finał mundialu pomiędzy Francją i Argentyną. Nie popełnił żadnego błędu, a eksperci zachwycali się, że "był silniejszy od technologii". Jego znakomitą postawę docenili również działacze Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) i nominowali arbitra do nagrody w kategorii "najlepszy sędzia na świecie w 2022 roku".

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Szymon Marciniak doceniony. Polak wygrał w prestiżowym plebiscycie

We wtorek, 10 stycznia opublikowano wyniki plebiscytu. Zgodnie z przewidywaniami, to Marciniak został laureatem głównej nagrody. "To pierwszy Polak, który był głównym rozjemcą spotkania finałowego mistrzostw świata. Co więcej, poprowadził ten mecz zaledwie rok po poważnej kontuzji, która zmusiła go do rezygnacji z mistrzostw Europy 2020. Co za osiągnięcie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu IFFHS.

Dobre wieści dla Kamila Grabary. Niezdrowa atmosfera w klubie została oczyszczona. Transferem

Polak był wyraźnie najlepszy w głosowaniu - uzbierał 150 punktów. Dla porównania drugi Daniele Orsato miał tylko 65 punktów. Prowizoryczne podium uzupełnił Clement Turpin - 40 punktów. Miejsca poza TOP 3 zajęli kolejno Michael Oliver - 35, Victor Gomes - 25 i Slavko Vincić - 20.

To kolejna nagroda, którą otrzymał Marciniak za sukcesy w 2022 roku. W sobotę, 7 stycznia arbiter oraz jego zespół wygrali w nowopowstałej kategorii "Superosiągnięcie roku" na Gali Mistrzów Sportu. - Sięgnęliśmy szczytu, ale obiecujemy więcej. Finał mundialu to było jedno z marzeń małego Szymona. Nie zatrzymujemy się. Michał Listkiewicz ma osiem spotkań na mistrzostwach świata, ja mam pięć. Ale na kolejnym mundialu....(...) Zapewniam, że jeszcze nie kończymy, tak jak prosił nas Pierluigi Collina - powiedział Marciniak po odebraniu statuetki.

Polski arbiter nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek po turnieju w Katarze. W ubiegły poniedziałek (2 stycznia) był głównym rozjemcą meczu w Egipcie pomiędzy Al Ahly a Pyramids FC. Natomiast już 14 stycznia poprowadzi spotkanie arabskiej ligi pomiędzy Al-Szabab i Al-Ittihad. Piłkarzem tej pierwszej ekipy jest Grzegorz Krychowiak.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

A co, jeśli Polacy naprawdę prosili Argentynę: "nie atakujcie"? Boniek boi się FIFA

W ostatnich dniach coraz więcej mówi się również o możliwym transferze Marciniaka do silniejszych lig. - Nie chcę zdradzić niektórych rzeczy, bo rozmowy się toczą. Niektórym ludziom zależy, aby wymienność sędziów w najwyższych ligach ruszyła jak najszybciej - powiedział arbiter. Zgodę na zmianę ligi musiałby jednak wydać Cezary Kulesza, prezes PZPN, o czym więcej pisaliśmy >>>TUTAJ.