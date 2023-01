Seksafera w lidze kobiet w USA. Posypały się kary dożywotniej dyskwalifikacji

NWSL i jej związek zawodniczy ogłosiły w grudniu wyniki dochodzenia w sprawie "powszechnych wykroczeń" w żeńskim futbolu w USA. Badania śledczych wykazały liczne nadużycia, sięgające jeszcze początków ligi z 2012 roku. Nie były to odosobnione przypadki, więc władze NWSL reagują za pomocą środków dyscyplinarnych i zapowiadają lepszą ochronę zawodniczek w przyszłości.

Dożywotnie zawieszenia i liczne kary za nadużycia w żeńskim futbolu. Narodowa Liga Piłkarska Kobiet ze zdecydowaną reakcją

Dochodzenie, zlecone przez NWSL oraz związek zawodniczy, dotyczyło zarzutów "wykorzystywania seksualnego, niechcianych zalotów seksualnych, nadużyć emocjonalnych, rasistowskich uwag". Ujawniono szereg nieprawidłowości, które zawarto na 128-stronicowym raporcie. Napastowania na tle seksualnym wobec zawodniczek miał dopuścić się m.in. Paul Riley, który wykorzystując swoją pozycję, namawiał trzy zawodniczki do czynności seksualnych. Były piłkarz od lat 90. jest trenerem drużyn kobiecych. Mężczyzna zaprzeczył zarzutom, ale już w 2021 roku zrezygnował z funkcji szkoleniowca. Teraz komisja ligi zdecydowała o dożywotnim wykluczeniu go z trenowania zespołów NWSL.

Taką samą karę jak Riley otrzymali: Rory Dames, Richie Burke oraz Christy Holly. Ostatni z nich miał dopuścić się niechcianego przez zawodniczkę dotyku oraz zaproszenia jednej z piłkarek do domu i obnażania się. Z kolei Dames został oskarżony przez jedną z piłkarek o "werbalne i emocjonalne znęcanie się". W raporcie czytamy, że Burke "znęcał się słownie i emocjonalnie nad graczami" oraz "używał rasistowskich obelg, robił rasistowskie i obraźliwe żarty".

Władze ligi zdecydowały również o dwuletnim zakazie pracy dla byłego trenera Craiga Harringtona oraz trenerki Alyse LaHue. Harrington miał dokonywać "nieodpowiednich komentarzy seksualnych i uprzedmiotawiających", a LaHue wysyłała zawodniczkom nieodpowiednie wiadomości. Ponadto sześciu innych działaczy ligi również zostało zawieszonych, a warunkiem ich powrotu do pracy ma być "przyznanie się do wykroczenia i przyjęcia osobistej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie".

Ponadto wysokimi grzywnami ukarano kluby, które nie zapewniły zawodniczkom odpowiedniej pomocy i nie zadbały o ich bezpieczeństwo. Chicago Red Stars zapłaci 1,5 miliona dolarów, Portland Thorns milion dolarów, Racing Louisville 200 tys. dolarów, North Carolina Courage 100 tys. dolarów, a Reign FC, drużyna Megan Rapinoe, oraz Gotham zapłacą po 50 tys. dolarów.

Dyrektor wykonawcza NWSL, Jessica Berman, zapowiada, że to nie koniec działań przeciwko nadużyciom wobec zawodniczek. - Liga będzie nadal priorytetowo traktować wdrażanie i ulepszanie zasad, programów i systemów, które stawiają zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodniczek na pierwszym miejscu - stwierdziła kobieta, cytowana przez "The New York Times". Co warte zaznaczenia, Berman przejęła władzę w NWSL po tym, jak zarzuty zawodniczek stały się publiczne i zyskały rozgłos w mediach. Wtedy to zrezygnowała jej poprzedniczka Lisa Baird.

W październiku 2022 roku prokurator Sally Q. Yattes w jednym z raportów wyszczególniła "systemowe nadużycia" i wykazała, że Amerykańska Federacja Piłki Nożnej oraz poprzednie władze NWSL nie działały, by pomagać zawodniczkom.