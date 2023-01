Pędził na bramkę, by zdobyć gola. W ostatniej chwili przeszkodziło mu... boisko [WIDEO]

Co starszym kibicom, którzy byliby zainteresowani rozgrywkami Pucharu Zatoki Perskiej, mecz Arabii Saudyjskiej z Irakiem mógłby skojarzyć się ze starciem reprezentacji Polski z RFN podczas MŚ w 1974 roku, czyli pamiętnym "Meczem na wodzie". Pomimo ulewnego deszczu i tym razem nie przełożono spotkania, co skutkowało mnóstwem kuriozalnych sytuacji.

Arabia Saudyjska wygrała z Irakiem w meczu na wodzie

Jedną z najbardziej widowiskowych akcji kibice mieli okazję oglądać w 53 minucie, kiedy to szarża jednego z graczy Iraku została brutalnie zatrzymana przez... kałużę. Napastnik gości sunął na bramkę Arabii Saudyjskiej, wbiegł w pole karne, był praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem, już miał oddać strzał i... okazało się, że futbolówka utknęła w wodzie. Cały wysiłek poszedł na marne.

Mecz przez panujące warunki był bardzo kiepskim widowiskiem. Piłka często leciała w niekontrolowany sposób, a to przyspieszając na wodzie lub w nieprzewidywalnych momentach zwalniała. Kwintesencją tego spotkania była akcja, jak ta z 13 minuty, kiedy to obie drużyny, co parę sekund oddawały sobie futbolówkę przez kolejną niespodziankę, którą zaserwowało im boisko.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Iraku 2:0. Gole strzelali Ibrahim Bayesh (36. min) i Aso Rustom (86. min). Tym samym po drugiej kolejce grupy A liderem został Irak, który ma już cztery punkty. Tuż za nim z tym samym dorobkiem, jednak gorszym bilansem bramkowym jest Oman. Chwalona za grę na mundialu Arabia Saudyjska jest dopiero trzecia, ale dzięki pokonaniu Jemenu w pierwszym meczu turnieju ma nadal spore szanse na wyjście z grupy. Tabelę zamyka po dwóch porażkach Jemen.

W następnej kolejce grupy A Pucharu Zatoki Perskiej Arabia Saudyjska zmierzy się z Omanem w czwartek 12 stycznia. Tego samego dnia Irak zagra z Jemenem. Oba starcia odbędą się o godzinie 16:00 czasu polskiego.