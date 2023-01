Piłkarski świat żegna Bale'a. Piękne oświadczenie Realu. "Wielka legenda"

Gareth Bale, wychowanek Southamptonu, dał się poznać szerszej publiczności w 2010 roku, gdy jako piłkarz Tottenhamu zdobył hat-trick w Lidze Mistrzów na Stadio Giuseppe Meazza przeciwko Interowi (3:4). Tak zaczęła się jego przygoda z wielką piłką. I właśnie ten piękny wieczór w Mediolanie przypomniał Tottenham na swoim Twitterze, oddając hołd Walijczykowi.

- Dziękujemy za wszystko Gareth! Gratulujemy niesamowitej kariery - czytamy w innym poście londyńskiego zespołu. W barwach Tottenhamu Bale rozegrał 237 meczów, strzelił 72 gole i zanotował 58 asyst.

W 2013 roku skrzydłowy został kupiony przez Real Madryt za 101 milionów euro, co było ówczesnym rekordem świata. Z Realem wygrał m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz pięć tytułów Ligi Mistrzów. Jego bramka z wygranego finału z Liverpoolem jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w historii.

ESPN przypomniał także inną sławną bramkę Bale'a. To gol przeciwko Barcelonie, gdy popisał się niesamowitym sprintem i precyzyjną finalizacją sytuacji.

Oczywiście, ostatnie lata Walijczyka w Realu nie były najlepsze. Grał mało, miał dużo kontuzji i sprawiał wrażenie, jakby bardziej interesowała go gra w golfa. Kibice Realu pewnie pamiętają sytuację, gdy Zinedine Zidane, ówczesny trener, stwierdził, że Bale źle się czuł, więc nie pojechał na Audi Cup z resztą drużyny i trenuje indywidualnie w Madrycie. Tymczasem dziennikarze "El Confidencial" przyłapali Walijczyka, gdy ten grał w golfa.

Real pożegnał jednak Bale'a jako legendę. Ba, "wielką legendę"

"Real chce przekazać swoją wdzięczność, podziw i wyrazy sympatii dla wielkiej legendy naszego klubu i światowego futbolu. Bale dołączył do Realu w 2013 roku i bronił naszej koszulki przez dziewięć lat, w trakcie których wygrał 19 tytułów. (...) Bale był ważną częścią naszej drużyny w trakcie jednego z najlepszych etapów w naszej historii. I na zawsze będzie reprezentować wiele z najbardziej błyskotliwych momentów ostatniej dekady, jak jego gol po pamiętnym biegu w finale Pucharu Króla w Walencji w 2014 roku, jego ważny gol w finale Ligi Mistrzów w Lizbonie w 2014 roku czy jego gole w finale Ligi Mistrzów w Kijowie w 2018 roku. Szczególnie ten przewrotką, który zostanie zapisany na wieczność w pamięci wszystkich miłośników futbolu. Jego postać będzie na zawsze związana z historią i legendą naszego klubu. Dużo szczęścia Gareth! Najlepsze życzenia dla ciebie i twojej rodziny" - napisał Real w oświadczeniu.

Bale zdradził, czemu zakończył karierę

Bale o rozbracie z futbolem poinformował w oficjalnym oświadczeniu. Była to o tyle niespodziewana decyzja, że jego umowa z Los Angeles FC obowiązywała jeszcze przez pół roku. "Decyzja o zakończeniu kariery była dotychczas najtrudniejsza w mojej karierze. Po starannym i dokładnym przemyśleniu sprawy ogłaszam moją decyzję o natychmiastowej emeryturze, jeśli chodzi o klubową i reprezentacyjną piłkę. Czuję się niesamowicie szczęśliwy, że spełniłem marzenie o uprawianiu sportu, który kocham. To dało mi wiele najlepszych momentów w moim życiu. Wzlotów w ciągu 17 sezonów, które będą niemożliwe do powtórzenia, niezależnie od tego, jaki będzie następny rozdział w moim życiu" - napisał 33-latek. Całe oświadczenie znajdziecie TU.