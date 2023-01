Powiedziała, że jest w ciąży. Piłkarz odpowiedział, że ją zabije. Teraz poniesie karę

Fisayo Adarabioyo, który szkolił się w akademii Manchesteru City i grał zawodowo w kilku różnych krajach, został skazany na 12 miesięcy prac społecznych. Były piłkarz zagroził, że zabije swoją partnerkę po odkryciu, że jest w ciąży, a jego ofiara podzieliła się przykrymi doświadczeniami na łamach "Manchester Evening News".

Były piłkarz Manchesteru City skazany za groźby wobec partnerki

Fisayo Adarabioyo, który grał zawodowo w Anglii, Szkocji, Rumunii i Holandii, został 3 stycznia uznany w sądzie winnym nękania bez użycia przemocy fizycznej. Piłkarz i jego była partnerka zakończyli związek pod koniec 2021 roku, o czym poinformowała ofiara. Sąd usłyszał, że 27-letni Adarabiayo pojawił się późno w nocy w domu kobiety i zażądał wpuszczenia do środka, po czym wysłał "dziesiątki" SMS-ów o treści: "Jeśli komuś powiesz, zabiję cię" i "Po prostu się zabij. Wszyscy będą szczęśliwsi".

- Widywaliśmy się z przerwami. To nie był poważny związek, ponieważ jest między nami różnica wieku - powiedziała kobieta, która nie chciała zdradzić tożsamości. - On ma 27 lat, a ja właśnie skończyłam 39. Mam też dziecko z innego związku. Zdałem sobie sprawę, że chcę kontynuować ciążę i próbowałem się z nim spotkać, aby porozmawiać na ten temat, ale to się nie powiodło. Nie mogłem się z nim spotkać, więc musiałem wysłać mu SMS-a. W tym momencie byłam prawie w 24 tygodniu ciąży. Jego reakcja była szokująca i przerażająca - relacjonowała była partnerka piłkarza.

- Byłam bardzo zestresowana przez całą ciążę i musiałam otrzymywać dodatkowe wsparcie od lekarzy ze względu na mój poziom stresu. Spowodowało to, że co dwa tygodnie musiałem wykonywać skany wzrostu, aby monitorować moje nienarodzone dziecko - opowiadała 39-latka.

Adarabioyo będzie musiał wykonać 100 godzin nieodpłatnej pracy społecznej i zapłacić ofierze 200 funtów odszkodowania. Wydano również 12-miesięczny zakaz zbliżania się, uniemożliwiający 27-latce kontaktowanie się z ofiarą lub zbliżanie się do jej domu, a także nakaz zapłacenia 640 funtów na pokrycie kosztów sądowych.

Fisayo Adarabioyo zaczynał karierę w młodzieżowych drużynach Manchesteru City. Nie zdołał jednak przebić się w tym klubie i później grał m.in. dla NAC Breda, FC Oss, czy FC U Craiova 1948. Jego ostatnią drużyną było Ashton United. Od września 2021 roku pozostaje bez klubu.