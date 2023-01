Co czeka Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii? Nowy selekcjoner zabrał głos

Po mundialu w Katarze, gdzie Belgowie nie wyszli nawet z grupy, Roberto Martinez zakończył współpracę z "Czerwonymi Diabłami". Przez kilka tygodni hiszpański trener był łączony z reprezentacją Polski, ale ostatecznie podpisał kontrakt z portugalską federacją, gdzie w roli szkoleniowca zastąpi Fernando Santosa. Martinez podpisał kontrakt do 2026 r.. I choć dopiero rozpoczął pracę, to już musiał zmierzyć się z pytaniami dziennikarzy, którzy prosili o komentarz dotyczący sytuacji Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie są nastroje przed mistrzostwami świata w piłce ręcznej? "Celem nie jest wyjście z grupy"

Bramkarz wpuścił takiego babola, że aż poprosił o zmianę. A to dopiero początek [WIDEO]

Przypomnijmy: Ronaldo rozegrał w kadrze aż 196 meczów, zdobył 118 bramek i cieszył się z mistrzostwa Europy w 2016 roku. Problem w tym, że ma już 37 lat, właśnie trafił do ligi saudyjskiej, a w dodatku w Katarze był cieniem samego siebie. Zdobył bramkę z karnego w pierwszym meczu, a następnie głównie zawodził, nawet stracił miejsce w składzie. Co będzie z Ronaldo w drużynie Martineza?

- Nie jestem trenerem, który podejmuje decyzje z gabinetu. Kluczowe jest to, co widzę na boisku. Muszę dotrzeć do wszystkich zawodników i nawiązać z nimi kontrakt. 26 piłkarzy, którzy byli w Katarze, są moim punktem wyjścia, a Cristiano jest na tej liście. Ronaldo gra w kadrze od 19 lat, więc zasługuje na szacunek. Musimy razem usiąść i porozmawiać - zaczął Martinez.

- Od jutra zaczynam ciężką pracę i będę poznawać wszystkich graczy, a jednym z nich jest Cristiano Ronaldo. Przed nikim nie zamykam drzwi do kadry. Portugalia ma aż 54 piłkarzy w czołowych pięciu ligach świata. Dodatkowo, mamy Benfikę i Porto, które grają w Lidze Mistrzów - dodał nowy selekcjoner Portugalii.

Oficjalnie. Gareth Bale ogłosił zakończenie kariery. "Najtrudniejsza decyzja"

Martinez w Belgii

Martinez doprowadził reprezentację Belgii do brązowego medalu na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 r. Teraz jednak jego drużyna nie wyszła z grupy. Tak zakończyła się trwająca od 2016 r. przygoda Martineza z tą kadrą.

Teraz interesował się nim Everton, ale Martinez wybrał ofertę Portugalii.