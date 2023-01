Roy Keane rozłożył kibiców anegdotą o pierwszej randce. "Poszło bardzo źle"

Roy Keane to były piłkarz, uznawany za legendę Manchesteru United oraz reprezentacji Irlandii, a obecnie ekspert piłkarski. Niedawno wystąpił w programie "Tommy Ternan Show", gdzie opowiedział ciekawą anegdotę o swojej pierwszej randce. Jak się okazało, z jego późniejszą małżonką.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stupid games" w kadrze skoczków. U Thurnbichlera jak u Heynena

Roy Keane opowiedział zabawną anegdotę o swojej pierwszej randce

Roy Keane zawsze mówił co myśli i nie gryzł się w język. Nie tylko na boisku, ale też, jeśli chodzi o jego prywatne relacje z kobietami. Piłkarz spotkał Therese Doyle w 1992 roku, zanim przeniósł się z Nottingham Forest do Manchesteru United. Irlandczyk zdradził, że z początku nie wszystko układało się między nimi idealnie. - Mieliśmy tylko jedną prawdziwą randkę, która poszła bardzo źle - zdradził Keane. Para jest małżeństwem od 1997 roku i mają razem pięcioro dzieci i dwoje wnucząt.

Irlandczyk popełnił błąd nowicjusza, ponieważ nie zaplanował, co zrobią razem po tym, jak odebrał ją ze stadionu Nottingham Forest. - Kiedy przyjechałem po nią, jechaliśmy samochodem i zapytałem ją, czy nie chce iść do kina. Bo tam można przynajmniej pooglądać film i nie trzeba dużo mówić. Odpowiedziała "Nie, wczoraj wieczorem byłam już ze znajomymi - opowiadał obecny 51-latek.

- Pomyślałem, że są inne rzeczy niż filmy. Więc zapytałem ją, czy chce iść na drinka. Na to też nie chciała. Dosłownie zrobiłem kółko i odwiozłem ją do domu. To wszystko trwało może 10 lub 15 minut. Zapytała mnie, co robię, a ja powiedziałem "Cóż, nie chcesz się napić, nie chcesz iść do kina, co jeszcze możemy robić?". Wysiadła z samochodu, a ja ją zapytałem "Może zobaczymy się w przyszłym tygodniu?". Odparła, że raczej nie i mocno zatrzasnęła drzwi. I to była nasza pierwsza randka - śmiał się były gracz Manchesteru United.

Publiczność również się śmiała, a gospodarz programu zaniemówił. Wtedy Roy zakończył historię zdaniem "I nadal jesteśmy małżeństwem". Ich związek trwa już ponad 25 lat.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Roy Keane zagrał 366 spotkań na poziomie Premier League, w których strzelił 39 goli i dołożył 31 asyst. Do tego 74 razy wychodził na murawę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie zdobył 14 bramek i zaliczył pięć asyst. Dla reprezentacji Irlandii rozegrał 67 meczów i trafiał dziesięciokrotnie do siatki rywali.