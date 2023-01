Zwrot akcji w konflikcie Lewandowski - Kucharski. "Jest przestrzeń do porozumienia"

Cezary Kucharski i Robert Lewandowski od kilku lat nie współpracują ze sobą i nie pałają do siebie sympatią. Od dłuższego czasu są mocno skonfliktowani. Były agent kapitana reprezentacji Polski miał grozić, że ujawni oszustwa podatkowe piłkarza, jeśli nie dostanie określonej sumy pieniędzy. Sprawa trafiła do sądu i już niedługo zostanie tam rozpatrzona. Zdaniem śledczych Kucharski miał zażądać od napastnika FC Barcelony kwoty 20 mln euro.

Zwrot akcji w konflikcie na linii Robert Lewandowski - Cezary Kucharski?

Kucharski ma postawione zarzuty szantażowania i grożenia Lewandowskiemu i jego żonie Annie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w maju tego roku. Rozprawa sądowa została zaplanowana na 2 lutego 2023 roku. Jak informuje "Rzeczpospolita", w sprawie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. Strony biorą pod uwagę możliwość ugody. 19 grudnia sąd wydał postanowienie kierujące do rozpoczęcia mediacji.

"Jak potwierdzają nam pełnomocnicy Kucharskiego i Lewandowskiego, odbyły się już dwa "techniczne" spotkania, poprzedzające rozmowy z mediatorem. - Jest przestrzeń do porozumienia - wskazują. Jednak według śledczych wycofanie oskarżenia o szantaż jest niemożliwe" - czytamy w gazecie.

Jak napisano dalej w artykule "Kucharski w śledztwie nie przyznał się do zarzutu. - I tego stanowiska na pewno nie zmieni. W grę nie wchodzi porozumienie, w którym pan Cezary przyzna się do winy, ani takie, w którym pan Lewandowski powie, że błędnie ocenił sytuację. Jeśli zawrzemy porozumienie, to pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami, jednak przestrzeń do ugody obie strony dostrzegają - dodaje mec. Sitek". Oznacza to, że proces z pewnością się odbędzie, ale były agent piłkarza wykonał krok w kierunku ugody.

Ze śledztwa wynika, że Kucharski w okresie od września 2019 r. do września 2020 r. miał grozić Lewandowskiemu, że rozpowszechni informacje dotyczące "rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego". Zastrzegał, że jeśli dostanie 20 mln euro od Lewandowskich, to zachowa milczenie. Kucharski i tak miał wszystko wyjawić zagranicznym dziennikarzom.

Kucharski był przesłuchiwany dwukrotnie. W październiku 2020 r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora. Jedynie wyjaśnił szczegóły odnośnie do współpracy z Lewandowskim i możliwych nieprawidłowościach finansowych. W kwietniu 2021 r. także nie przyznał się do winy, a do tego odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratury.