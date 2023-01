Zwrot akcji ws. Thomasa Muellera w reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec pożegnała się z tegorocznymi mistrzostwami świata już w fazie grupowej. To drugi z rzędu mundial, w którym nie zameldowała się w fazie pucharowej. Główną tego przyczyną była porażka 1:2 z Japonią w pierwszej kolejce. Mimo osłody w postaci zwycięstwa z Kostaryką najważniejsza piłkarska impreza miała dla Niemców gorzki wymiar.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Ronaldo i Messi chwycili się pod rękę. Działają dla jednego kraju wbrew Portugalii i Argentynie

Po ostatnim spotkaniu grupowym, gdy było już wiadome, że to pożegnanie z turniejem, rundę honorową wokół boiska, dziękując kibicom, zrobił Thomas Mueller. - Nie wiem dokładnie, jak sprawy potoczą się dalej. Jeśli to był mój ostatni mecz w reprezentacji Niemiec, to chciałbym skierować kilka słów do wszystkich niemieckich fanów piłki nożnej - powiedział 121-krotny reprezentant kraju. - To była ogromna przyjemność. Szanowni państwo, bardzo wam dziękujemy. Przeżyliśmy razem niesamowite chwile - dodał. Można było to odbierać jako mowę pożegnalną zawodnika, ale później tonował nastroje.- Muszę pomyśleć i porozmawiać z żoną - powiedział.

Zwrot akcji ws. Thomasa Muellera. Będzie grał dla kadry

Wygląda na to, że rozmowa się odbyła. I to nie tylko z żoną, ale również z selekcjonerem Niemiec, Hansim Flickiem. W rozmowie z portalem sport1.de Mueller ogłosił, że nie zrezygnuje z gry w kadrze. – Po odpadnięciu z MŚ myślałem o tym i miałem dobrą wymianę zdań z Hansim Flickiem. Dopóki jestem zawodowym piłkarzem, zawsze będę dostępny dla drużyny narodowej. Jeśli jestem potrzebny, jest to dla mnie absolutnie jasne – powiedział piłkarz.

Burza we Francji. "Co za wstyd. Haniebny brak szacunku"

- Oczywiście, trener reprezentacji musi zdecydować co i jak. Zasadniczo drużyna Niemiec musi ponownie zaprezentować lepszy futbol. Nie chodzi tutaj o indywidualności. To, że mamy wiele opcji, zwłaszcza w ofensywie, wielu młodych zawodników, jest całkowicie jasne – dodał.

Portal pisze też, że decyzja federacji o pozostawieniu Flicka na stanowisku nie miała wpływu na decyzję Muellera. - Chodziło bardziej o zasadę. Tak długo, jak jestem zawodowym piłkarzem, jestem także zawodnikiem drużyny narodowej. Rezygnacja zanim skończę karierę? Jakoś tego nie czuję.

33-latek rozegrał 121 meczów dla Niemiec, zdobywając 44 gole i notując 40 asyst. Punktem kulminacyjnym jego dotychczasowej międzynarodowej kariery był triumf na mundialu w 2014 roku.