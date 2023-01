Rosjanie nie mają litości dla Macieja Rybusa. Lista wstydu

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla Macieja Rybusa. Latem 2022 roku 33-latek nie opuścił Rosji i podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa, który obowiązuje do czerwca 2024 roku. Spotkało się to z dużą krytyką, patrząc na sytuację związaną z agresją Rosji na Ukrainę. To przekreśliło jego szanse na wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze. Sam Rybus zdawał sobie z tego sprawę. - Tutaj jest moja rodzina, od dawna mieszkam i pracuję w tym kraju - mówił w sierpniu ubiegłego roku.

Rosjanie oceniają Macieja Rybusa. "Główne rozczarowanie"

- Który zawodnik był dla mnie największym rozczarowaniem w tym roku? Rybus, bo klub oczekiwał od niego pomocy na lewym skrzydle obrony. To było problematyczne miejsce po odejściu Ayrtona (Ayrtona Lucasa - red.). Rybus trafił do wyjściowego składu, ale nie pomógł - mówił w grudniu 2022 roku były zawodnik Spartaka, Eduard Mor.

Teraz Rybus znalazł się na celowniku rosyjskiego portalu Football24, który przygotował listę zawodników, którzy mogliby zostać sprzedani przez Spartaka Moskwa. "Polski zawodnik przeniósł się latem do Spartaka i wtedy już wielu kibiców zadawało sobie pytanie: "po co?" Spartak zakontraktował piłkarza, który nie był potrzebny Lokomotiwowi. Doświadczenie i wszechstronność są czymś dobrym, ale Rybus miał 32 lata w momencie podpisywania umowy. Klubowi jednak spieszyło się z zabezpieczeniem pozycji lewego obrońcy. Okazał się, że to błąd, nawet jeśli Polak został wzięty na jeden, bądź dwa sezony".

Rosjanie zwracają uwagę, że Rybus ma za sobą blisko 10 lat gry w Rosji (z jednosezonową przygodą w Olympique Lyon) i dlatego może nie być gotowy na opuszczenie tego kraju. "Wszystko z powodu rosyjskiej żony i dzieci. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ostatnie nabytki Spartaka, to Rybus jest głównym rozczarowaniem. Polak popełnił sporo błędów i wyglądał gorzej, niż młodzi Rosjanie, dla których powinien być przykładem" - konkluduje Football24.

Od momentu transferu Maciej Rybus w barwach Spartaka Moskwa wystąpił tylko w 11 z 24 spotkań. A pełnych 90 minut zaliczył przy okazji zaledwie trzech spotkań. W tym czasie zdążył strzelić gola, zaliczyć asystę i wylecieć z boiska.