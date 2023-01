Dobre informacje dla Grabary. Pół miliona euro. Dogadali się

Choć Matthew Ryan i Kamil Grabara wspólnie reprezentują barwy FC Kopenhagi, ich relacje nie należą do najlepszych. Ryan, który latem trafił do stolicy Danii z Realu Sociedad, nie mógł pogodzić się z tym, że Grabara wrócił po kontuzji do bramki Kopenhagi. Mówił o tym, że o grze Grabary decyduje "polityka", a niedługo później Polak odgryzł mu się zgryźliwym komentarzem po błędzie Ryana w meczu Argentyna - Australia (2:1) na mundialu w Katarze. "To na pewno musiała być polityka" - napisał polski bramkarz na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Mourinho przejmie reprezentację Brazylii? "Powiem wprost"

Media: Rywal Grabary odchodzi z klubu

Choć jak zapewnia trener Kopenhagi Jacob Neestrup, konflikt Polaka i Australijczyka miał zostać wyjaśniony przez klub, coraz więcej wskazuje na to, że Mathew Ryan już w styczniu opuści FC Kopenhagę. Tym bardziej że jego klauzula odejścia wynosi zaledwie 500 tysięcy euro.

Kilka dni temu Florian Plettenberg z niemieckiego "Sky Sport" donosił, że Australijczyk jest bliski przejścia do Borussii Moenchengladbach. Ten transfer jednak nie dojdzie do skutku, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Ryan opuści Danię. Uda się jednak do Holandii. Według duńskiego serwisu B.T. Ryan ma dołączyć do drużyny AZ Alkmaar. "Mówi się, że umowa jest bardzo bliska podpisania, a holenderski zespół ma nadzieję, że wkrótce przedstawi Ryana" – czytamy w duńskich mediach.

30-letni Matthew Ryan to były bramkarz Clubu Brugge, Valencii, Genku, Brighton, Arsenalu oraz Realu Sociedad. Australijczyk ma także 79 występów w reprezentacji swojego kraju.

Messi i Ronaldo znów staną naprzeciw siebie. Znamy datę