Al Nassr klei pakę marzeń. 20 mln euro dla partnera Cristiano Ronaldo w ataku

Kariera Marco Reusa byłaby zdecydowanie bardziej udana, gdyby nie jego ciągłe problemy z kontuzjami. Bez wątpienia miał potencjał, by stać się jednym z najlepszych piłkarzy świata. Pomocnik Borussii Dortmund odkąd jest w klubie (2012 rok) opuścił w sumie 147 meczów, czyli tak jakby nie grał przez trzy sezony. Urazy wykluczyły go z udziału w MŚ 2014 i 2022, a także Euro 2016 i 2020. Teraz znów ma problemy ze zdrowiem, dlatego o przedłużenie kontraktu z BVB, wygasającego latem tego roku, może być mu ciężko.

Marco Reus dołączy do Cristiano Ronaldo w Al Nassr? Niemiec ma otrzymać gigantyczną pensję

Według "Daily Mail" Marco Reus może przejść latem do Al Nassr. Kapitan miałby dołączyć do klubu z Arabii Saudyjskiej po wygaśnięciu jego umowy z Borussią Dortmund. To samo źródło podaje, że Niemiec miałby zarabiać 20 milionów euro, czyli aż o osiem milionów więcej niż teraz. Taka kwota blednie jednak przy zarobkach Cristiano Ronaldo - wynoszą one 200 milionów euro za sezon.

Sytuacja Reusa w Dortmundzie jest ponoć otwarta. Sebastian Kehl, który jest dyrektorem sportowym Borussii Dortmund, mówił niedawno, że chciałby rozpocząć rozmowy z piłkarzem na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu na początku nowego roku. Rozpoczęcie negocjacji jednak nie równoważy się z ich pomyślnym zakończeniem. On sam nie zamyka się na Arabię Saudyjską, ale wyraża też zaniepokojenie swoją sytuacją. - Oczywiście patrzę w przyszłość - mam tylko sześć miesięcy kontraktu. Byłoby źle, gdybym się nie martwił - powiedział w wywiadzie dla "Kickera".

Niemiec raczej zdaje sobie sprawę, że wyjazd do Arabii może być jego ostatnią szansą na duży zarobek - Mimo to podczas tej samej rozmowy podkreślił, że priorytetem są dla niego kwestie sportowe. - W tej chwili jesteśmy dopiero na szóstym miejscu, (w Bundeslidze przyp.red.) więc naprawdę mam inne rzeczy na głowie. Na tym się teraz skupiam. Wszystko inne zostanie rozstrzygnięte w nadchodzących tygodniach. Za kilka miesięcy zdecyduję, w którym kierunku pójdę - podkreślił.

Marco Reus w trakcie dekady spędzonej w brawach Borussii Dortmund rozegrał 368 spotkań, w których strzelił 156 goli i zanotował 118 asyst. Z BVB udało mu się zdobyć dwa Puchary Niemiec i trzy Superpuchary. Dwukrotnie wybierano go piłkarzem roku w Niemczech (2012,2019) i trzykrotnie piłkarzem roku w Bundeslidze (2011/12, 2013/14 i 2018/19). W narodowych barwach pomocnik wystąpił 48 razy i trafiał do siatki rywali 15 razy. Na imprezach rangi mistrzowskiej zdobył dwie bramki, po jednej na Euro 2012 i MŚ 2018.

